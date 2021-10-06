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房市新南向 平價台南Q3交易量首次超車天價台北

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導
今年第三季的買賣移轉棟數，台南市以6640棟首度超越台北市的6371棟。 報系資料照／記者游智文攝影
今年第三季的買賣移轉棟數，台南市以6640棟首度超越台北市的6371棟。 報系資料照／記者游智文攝影

南台灣房市近期交易熱絡，信義房屋統計六都買賣移轉棟數資料發現，今年第三季的買賣移轉棟數，台南市以6640棟首度超越台北市的6371棟，台北市今年第三季則成為六都中移轉量最少的區域。從移轉棟數長期變化來看，過去房市發展都是由雙北市當領頭羊，現在則是平價又具備題材的區域當道，房市新南向的趨勢明顯。

信義房屋專案經理曾敬德表示，台北市過去景氣旺時，年度的買賣移轉棟數通常都是台南市的2~3倍，台南市則因為市場較小，且早年也屬於封閉型市場，交易量一直都位居六都之末，不過台北市房價已到達一定門檻，加上區域內新增供給數量有限，交易量難返過去榮景，但台南市因房價基期低，加上區域內的發展與企業投資題材不斷，交易量在今年6月首度超越台北市，今年第三季移轉量也多於台北市，不難看出南台灣房市崛起的態勢。

2002~2010年台北市每年移轉棟數比起台南市多出3~4萬棟，之後差距就一路收斂，今年第三季首度台南市的買賣移轉棟數超越台北市，從台南市實價的平均住宅單價也從2017年每坪12.7萬元，逐步增加至今年最新統計的每坪17.4萬元，房價上漲幅度達37%，整體台南房市呈現量增、價漲的趨勢。

台南房市持續受惠南科效應發酵，帶動就業人口增加；加上北外環道路交通重大公共建設、台鐵地下捷運化先進環線交通建設，及生活圈道路交通系統建設計畫等重大公共建設利多，完整架構台南地區環狀路網大幅改善交通，帶動地區整體經濟及觀光發展，也帶動房地產交易熱絡。

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