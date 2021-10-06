台南北安商業區市地重劃今開工 將改善易淹水問題

台南市北安商業區市地重劃工程今開工，該區位在安南區東南側，現況多為魚塭養殖漁業使用，開發面積為37.17公頃，預計2024年完工啟用，將有2座大型主題公園，並改善重劃區及鄰近地區包含理想社區、北安路二段周遭易淹水的問題。

台南市長黃偉哲表示，都市計畫將商60定位為商業副都心，透過市地重劃建構完善公共設施及共同管道系統，活化安南區土地機能，進一步帶動區域發展。該區為安南區難得的大型商業區，並有2座大型主題公園，區內規畫特色公園兼具滯洪空間，整體總滯洪蓄水容量約15萬噸，並設置抽水站。

開發區重劃後，提供商業區建築用地約22.11公頃，公共設施用地約15.06公頃，包含公園、停車場、廣場等公共設施用地。配合北側草湖重劃區整體景觀設計，延續公園道到鹽水溪排水，以區內十字公園道為主軸，形成大型開放空間與綠蔭形象，並運用道路旁自行車道延伸既有區外山海圳綠道，將成為都市內大型休閒活動據點。

地政局長陳淑美指出，該計畫為台南市地重劃首次將特色公園納入設計的開發區，區內2座公園透過座談會廣納在地人士意見，並開放公民參與及網路票選，回應地方歷史紋理，分別建構「公AN29-1草湖寮地景公園」與「公AN29-2台江地景公園」，設計共融式遊戲場域，打造全齡化及多元化使用者可共同休憩的場所。

另外，議長郭信良認為，該工程收受白河水庫清淤土方，應留意土方品質，避免疑慮。地政局回應，使用水庫清淤土方可節省工程經費，符合循環經濟，為確保回填品質，將督促施工單位依據行政院公共工程委員會頒布施工規範辦理檢試驗，在土方填築前，都應確認為合格材料，並分層回填、滾壓、夯實至符合基地填築標準。