高秀玲領軍統一集團優質生活館 今開出全台首店

統一（1216）集團優質生活館今天開出全台首店，整體設計由統一集團美麗事業董事長高秀玲親自帶領團隊規劃，高秀玲期許美麗事業全力朝著年營收400億元，開架美妝產品的領導品牌目標挺進。

統一集團優質生活館全台首店位於高雄鳳山區，統一集團董事長羅智先表示，現代人生活忙碌，對於能提供一次購足的複合店型的需求增加，統一優質生活館不會只有這一家，會持續評估商圈特性後，在各大城市展店。

統一集團積極發展「生活品牌」，以「零售+體驗」為核心定位，傳承「製造+流通」 本為一體的精神，打造首家全新「統一集團優質生活館」，統一企業、7-ELEVEN與康是美近百個品牌進駐，展演美麗、健康、餐飲、休閒、娛樂等創新整合體驗，引領時代風潮典範，並提供新世代消費者優質生活提案。

第一家的統一集團優質生活館全台首店位於高雄鳳山區，整體設計由統一集團美麗事業董事長高秀玲親自帶領團隊規劃，以開闊、無框、挑高、兼具氣勢為主要外觀設計，7-ELEVEN結合OPEN!家族與SNOOPY兩大肖像創造歡樂遊逛趣味，店外設置OPEN!家族大型打卡牆，步入門市映入眼簾則有童趣十足 SNOOPY史努比場景。至於康是美透過圓弧線條體現美妝柔和優雅氣質，配合弧形地磚創造高質感氛圍，引領消費者步入優質生活，置身主題樂園與精品百貨。

康是美門市深耕市場達成400店嶄新里程碑，宛若小型精品百貨，以「生活的店」為定位，為升級優質體驗，首次結合「統一Cophi」頂級咖啡，使用白色大理石紋揉合黑色、金色設計，搭配Cophi品牌造型燈飾、座位區也精心選色搭配，體現Cophi對於咖啡品質的講究，消費者則能以優質價格輕鬆品嚐職人嚴選的頂級藝伎咖啡，現場販售Cophi優質咖啡豆，邀請消費者品嚐咖啡極致講究。