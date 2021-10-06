首開優質生活館 羅智先：單一型態店已無法滿足消費者

統一集團集結旗下品牌打造首家「優質生活館」，統一董事長羅智先表示，單一型態的零售已經無法滿足消費者需求，未來只要有適合商圈，就會持續開出各種形態的複合店。

統一近年持續積極發展「生活品牌」，以「零售+體驗」為核心定位，傳承「製造+流通」本為一體的精神，已經整合不少品牌開出多型態的複合店型。羅智先表示，主要是希望未來能給消費者更方便的體驗、滿足最大的需求。

羅智先說，現在統一集團的展店展店已經跳脫過往的需求，社會需要什麼樣的零售型態，集團能滿足的就會盡可能的努力，未來有志同道合的夥伴，也歡迎一起加入。

此次優質生活館，首次有巴克、Mister Donut、COLD STONE、博客來、21世紀風味館、聖德科斯等品牌提供複合體驗，其中第四百家、面積達150坪的康是美更是全台最大店，反映統一對於美麗、健康事業的重視。

統一美麗事業董事長高秀玲也說，目前統一的美麗事業營收已經達到350億元規模，如果服務與商品能符合消費者期待，很快就能突破400億元大關。