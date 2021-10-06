全球貨櫃輪市場運價崩跌傳聞不斷 但海運附加費繼續收

全球貨櫃輪市場運價崩跌的傳聞不斷，不過，國內的貨攬業表示，除了MSC(地中海航運)已宣布調漲GRI（綜合費率上漲附加費），包括HMM、ONE、COSCO及ZIM都宣布要加收GRI，平均各家業者每40呎櫃加收的費用約1千美元，不過，COSCO跟ONE針對合約客戶。

海運業者指出，市場供需還是很吃緊，根據英國航運媒體勞氏日報(Lloyd’s List)引述航運研究機構Sea-Intelligence 首席執行長墨菲（Alan Murphy）分析，全球港口壅塞情況一直沒有改善，北美地區一直很嚴重，許多貨櫃船排隊進港，統計已經抵銷300多萬teu運能，這個數字等於是全球運力12.5%。

如果以航商規模來分析，目前塞港的船舶數已超過第三大貨櫃航商達飛的總運能12.2%，或相當於韓進海運於2016年倒閉時3.5倍的運能。

中國大陸傳出限電危機，小型貨攬恐慌性的賣出手中擁有的貨櫃艙位訂單，各種跌價傳聞不斷，國內的貨攬業者認為，這些是非常態性的變化，市場還是受到塞港事件影響，缺船情況沒有改變，許多海運業者還是維持10月15日調漲GRI。

繼日前的MSC(地中海航運)宣布10月15日針對遠東-北美東西岸收取旺季附加費(PSS) 、綜合費率上漲附加費（GRI）及塞港擁塞附加費用(CGS) 外，包括HMM、ONE、COSCO及ZIM等也是在10月15日加收GRI。