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新竹喜來登推餐飲振興回饋 讓五倍券變十倍券

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹喜來登配合紙本五倍券推出年度最超值的加碼回饋。業者／提供
新竹喜來登配合紙本五倍券推出年度最超值的加碼回饋。業者／提供

紙本五倍券開放預訂以來，預訂人數大幅超越數位綁定，各大飯店業者看好五倍券蓄勢待發的消費潛力，陸續釋出五倍券的各項優惠，其中更針對預訂熱烈的「紙本五倍券」規劃加碼回饋，加上近日因應中央放寬用餐限制，餐飲不再需要隔板，民眾亦可自行於自助餐取餐。新竹豐邑喜來登大飯店趁勢推出紙本五倍券現金折抵活動，10月8日至10月31日至「盛宴自助餐廳」最高享雙倍折抵，消費滿1,000元現折2,000元，幫民眾把五倍券放大10倍券，還能享受五星美食吃到飽。

新竹喜來登表示為把握五倍券的消費商機，規劃推出年度最超值的加碼回饋，將五倍券放大折抵2倍，10月8日起至10月31日，持1000元紙本五倍券至「盛宴自助餐廳」消費滿1,000元現抵2,000元，依此類推，享滿千抵千的雙倍回饋；於「采悅軒中餐廳」、「迎月庭日式料理」點用套餐，及「大廳酒吧」消費滿1,000元，搭配使用1,000元紙本五倍券，即可現抵1,500元。

另外，11月1日起至11月30日，持紙本五倍券至「盛宴自助餐廳」、「采悅軒中餐廳」、「迎月庭日式料理」、「大廳酒吧」用餐消費，每滿1,000元可現抵1,500元，依此類推；五倍券優惠不適用於早餐、餐廳包廂、外帶商品、客房服務、合約團體及會議宴席。近日因應中央放寬用餐限制，餐飲不再需要隔板，民眾亦可自行於自助餐取餐，用餐將更於舒適，更多振興五倍券餐飲優惠請洽新竹喜來登(03)620 6000轉接各餐廳或上官網https://reurl.cc/GbE9qy查詢。

10月持紙本五倍券至新竹喜來登「盛宴自助餐廳」滿1,000元現折2,000元。業者／提供
10月持紙本五倍券至新竹喜來登「盛宴自助餐廳」滿1,000元現折2,000元。業者／提供

五倍券 喜來登 餐飲

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