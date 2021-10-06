新竹喜來登推餐飲振興回饋 讓五倍券變十倍券

紙本五倍券開放預訂以來，預訂人數大幅超越數位綁定，各大飯店業者看好五倍券蓄勢待發的消費潛力，陸續釋出五倍券的各項優惠，其中更針對預訂熱烈的「紙本五倍券」規劃加碼回饋，加上近日因應中央放寬用餐限制，餐飲不再需要隔板，民眾亦可自行於自助餐取餐。新竹豐邑喜來登大飯店趁勢推出紙本五倍券現金折抵活動，10月8日至10月31日至「盛宴自助餐廳」最高享雙倍折抵，消費滿1,000元現折2,000元，幫民眾把五倍券放大10倍券，還能享受五星美食吃到飽。

新竹喜來登表示為把握五倍券的消費商機，規劃推出年度最超值的加碼回饋，將五倍券放大折抵2倍，10月8日起至10月31日，持1000元紙本五倍券至「盛宴自助餐廳」消費滿1,000元現抵2,000元，依此類推，享滿千抵千的雙倍回饋；於「采悅軒中餐廳」、「迎月庭日式料理」點用套餐，及「大廳酒吧」消費滿1,000元，搭配使用1,000元紙本五倍券，即可現抵1,500元。