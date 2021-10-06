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寶可齡將在10月15日 辦理創櫃板登錄前籌資

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

寶可齡奈米生化技術(7612；產業類別：生技醫療)將在10月15日透過創櫃板辦理登錄前的籌資。

寶可齡公司成立於2018年，定位為口腔保健設備的新產品及新品牌的開發商，公司主要業務為開發及銷售自有品牌沖牙機及相關周邊配件，其自行研發具有抗菌濾芯的沖牙機，將奈米銀陶瓷顆粒運用於沖牙機水箱，讓進入口腔的水具微鹼性，中和飲食後口腔內的酸性，降低蛀牙及牙周病等問題的發生。

其自有品牌寶可齡於國內市場已具知名度，公司亦已取得國內外多項沖牙機新型專利並持續布局，建立本身市場競爭利基。

寶可齡將自10月7日起揭示其籌資資訊，10月15日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至櫃買市場業務宣導網站（ https://dsp.tpex.org.tw ）的創櫃板公司頁簽，點選認購籌資資訊項下的辦理中籌資資訊，可查詢該公司籌資資訊，並可進入創櫃板公司籌資系統進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

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