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醫療宅強攻銀髮商機 「馬偕紀念醫院」最夯

經濟日報 / 記者趙翊君／台北即時報導
「馬偕紀念醫院」以504件的的成交實例，成為六都最熱門的醫學中心（永慶房屋／提供）
「馬偕紀念醫院」以504件的的成交實例，成為六都最熱門的醫學中心（永慶房屋／提供）

隨高齡人口攀升，也預示未來住宅市場趨勢將有所轉變。永慶房屋根據實價登錄，統計六都醫學中心周遭的房市價量，台北的「馬偕紀念醫院」以504件交易量奪冠、台中的「中國醫藥大學附設醫院」及「台中榮民總醫院」也分別以373件及261件交易躋身前三名。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，「馬偕紀念醫院」位在台北市中山區，一旁有捷運雙連站，交通機能相當優異。此外，主要道路民生西路及中山北路上店家林立，若有日常採買需求，除了有傳統的雙連市場，還有全聯、家樂福等超市可供選擇，生活圈機能完善，近一年來成交504件最為熱門、住宅均價約為每坪69萬元。

陳金萍說明，「中國醫藥大學附設醫院」位於台中市北區，為台中市發展較為成熟的區域，周遭有中正公園及北區國民運中心，具備相當不錯的休閒機能，步行8分鐘即能抵達一中街商圈，商業活動相當熱絡，因此近年也有373件的成交實例、成交量居第二，住宅單價為每坪21.3萬元。

另一間入榜的醫療機構也位於台中，為「台中榮民總醫院」。陳金萍說，該醫院位於台中市西屯區，地理位置上雖然不如中國醫藥大學附設醫院位於市中心熱鬧，但住宅單價17.4萬元，房價更為親民、更具競爭力，因此近一年也有261件的成交佳績。此外，目前規劃中的台中捷運藍線未來也將在台中榮總周遭設站，將串聯台中市政府及台中火車站，區域機能將更加完善。

值得注意的是，觀察榜上的醫療中心，也可以發現另一項高齡社會下的住宅需求，即成熟的大眾運輸系統。

前六大醫療機構中，就有三家具備捷運運輸系統的優勢，分別為台北市的馬偕紀念醫院、新北市的亞東紀念醫院及桃園市的林口長庚紀念醫院，而台中的榮民總醫院未來也將有捷運開通。

陳金萍解釋，除了醫療資源需求外，「交通」也是許多長者生活中面臨的重要課題。隨著年齡增長，身體機能逐漸老化，像是視力、反應速度可能不如以往，因此不少人上年紀後都會減少自行駕駛汽、機車的頻率，轉而依賴步行及大眾運輸系統，而捷運系統行駛平穩的特色更符合長者對「行」的需求。

六都近一年交易量前五名醫學中心房市數據（永慶房屋／提供）
六都近一年交易量前五名醫學中心房市數據（永慶房屋／提供）

中國醫藥大學 捷運 榮民

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