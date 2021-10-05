達麗建設賣美國華盛頓州土地 獲利4.5億元入袋

達麗建設（6177）今（5）日公告處分華盛頓州土地，達麗建設指出，該地將以4,200萬美元、約新台幣11.7億元賣給LPC West Inc.，處分利益初估1,640萬美元、約新台幣4.56億元。

達麗建設手中擁有一筆已完工、總銷44.25億元「Koda Fifth Avenue達麗第五大道」，另外公司計畫2022、2023年推出的住宅案為「500 S Jackson富士松村」、「310 E Pike派克市場」，兩大案總銷分別是84億元、14億元。

達麗建設在美國首筆住宅案「Koda Fifth Avenue達麗第五大道」，是國內上市櫃建商首筆在美銷售的住宅案，產品走精緻、文化風，規劃二至三房的小宅產品，鎖定當地AMAZON、微軟、波音公司等科技新貴銷售，該案有機會在今年貢獻收益。

達麗建設今年共有五大案完工入帳，包括總銷25億元「達麗大景匯」，還有位於高雄前金區總銷30億元「達麗東京」、台中西屯區總銷21億元「達麗大道」、台中北屯區47億元「達麗居山」，以及新北市三重總銷5億元「麗水苑」等，均將在下半年喜迎入帳高峰期，總計今年完工量達128億元（未含美國住宅案）。