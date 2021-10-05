快訊

諾貝爾物理獎揭曉 日德義3學者獲獎

沒預約到第二劑長者別慌 北市7醫院開設「AZ特別門診」

深根中台灣大亞集團《透明生活展》今於台中歌劇院揭幕

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
大亞集團慶祝創立66周年，假台中國家歌劇院舉辦《透明生活展》。記者宋健生/攝影
大亞集團慶祝創立66周年，假台中國家歌劇院舉辦《透明生活展》。記者宋健生/攝影

能源串接領導品牌大亞（1609）集團慶祝創立66周年，將於明(6)日起至10月31日假台中歌劇院舉辦《透明生活展 Transparent Living Exhibition》，與同樣深根台灣、乘載65年玻琉璃產業技藝的紅琉璃工藝品牌跨界合作，以漆線原形結合琉璃技藝展現能源傳輸之美。

大亞集團今天舉行展覽開幕活動，董事長沈尚弘表示，這項展覽一共展出7座透明藝術物件，搭配說書人的故事引導，為觀展帶來視覺與聽覺的雙重體驗，讓人們更清楚感受大亞電線電纜就存在於日常生活的每一處。

台中市長盧秀燕應邀主持開幕剪綵，她除了對大亞集團積極深耕台中市場表達感謝之外，並透露沈尚弘董事長本身也是聲樂家，當場邀請他來台中表演，現場立刻響起熱烈掌聲。

《透明生活展》首選於世界九大新地標、台中指標性景點—台中歌劇院登場，展現大亞集團對於布局中台灣的決心，及深化與台中市場交流的重視，大亞集團將一如既往持續傳遞穩定的力量，支撐台灣這片土地的日常。

大亞集團今年邁入第66周年，是國內唯一具備超高壓電力、電信傳輸及綠能、儲能與智慧製造技術的電線電纜品牌，近年更以高附加價值產品為主軸，從工業電機/電子、一般日用家電、電動汽機車及自行車、5G發展等領域，提升研發技術維持產業競爭力，搶攻智慧科技市場。

沈尚弘表示，秉持著連結科技、邁向永續的精神，大亞集團將能源以穩定耐久的方式持續傳輸到每一個用戶端，也讓尚未締結合作關係的夥伴，都能親身體驗大亞產品為其賦能增值。

在關注能源串接領域的發展之餘，大亞集團於今日舉辦《透明生活展》開幕活動，延續傳遞「穩定的力量」的品牌主張，期望在各種不確定之際，透過展覽引領人們看見大亞是如何活用自身產品，支持著每個人的日常。

沈尚弘說，從串聯電廠的供電網及日常搭乘捷運所用的電纜、到電動汽機車、無線耳機、電飯鍋等日用品內部零件所用的漆包線，大亞集團的產品身處於人們生活中的每個場域，提供不可或缺的穩定力量。

為打造透明的獨特質地，此次展覽跨界與乘載65年玻琉璃產業記憶的工藝品牌－紅琉璃合作，運用琉璃清透可塑的本質打造7座蘊含漆線的透明藝術物件，包含高壓電纜、手機、充電樁、耳機、泵浦、電動機車及電飯鍋。

沈尚弘強調，《透明生活展》重新梳理人與物件的關係，在給予觀者與作品對話的過程中，觸動反思便捷現代生活的背後，是因為有穩定的力量始終維繫連結著大家的日常。

大亞集團董事長沈尚弘宣示未來將深耕台中市場的決心。記者宋健生/攝影
大亞集團董事長沈尚弘宣示未來將深耕台中市場的決心。記者宋健生/攝影
大亞集團董事長沈尚弘(左)為台中市長盧秀燕(右)介紹展出的藝術作品。記者宋健生/攝影
大亞集團董事長沈尚弘(左)為台中市長盧秀燕(右)介紹展出的藝術作品。記者宋健生/攝影
運用琉璃清透可塑的本質，打造蘊含漆線的泵浦、電動機車等透明藝術作品。記者宋健生/攝影
運用琉璃清透可塑的本質，打造蘊含漆線的泵浦、電動機車等透明藝術作品。記者宋健生/攝影

電纜 台中歌劇院 耳機

延伸閱讀

創新材質、極致工藝！蕭邦8赫茲超高振頻Alpine Eagle

倫敦工藝週解封後擴大辦 台灣展出藺編工藝300年

傳承排灣族織布工藝 人間國寶許春美發表新書

亞洲首發BRABUS Classic六星級整新工藝 賓士骨董車再現當年英姿

相關新聞

手工具大王台灣手鉗王者：光榮工業低調的林武郎 高調以品質征服世界

2021年3月19日，位於台中大里的光榮工業（Lion Tools）私下慶祝60週年，連台灣手工具公會理事長黃信德都不知情。這家低調到不行的「隱形冠軍」企業，年產550萬支手鉗，卻鮮少對外曝光，僅推派三位專業經理人受訪，「這就是董事長林武郎注入在光榮的DNA吧！」管理部副總經理林仙敏含蓄地說。

全聯PXGo首度推出加加購物節 限時滿千送千點

備受消費者好評的「家家購物節」，今年將第4度登場了！全聯宣布，2021年「PXGo!全聯線上購」將第一次推出「加加購物節...

卡達航空六度獲 Skytrax 評為「年度最佳航空公司」

卡達航空公司在國際航空運輸評級機構 Skytrax 主辦的 2021 世界航空大獎評選中，同時獲頒「年度最佳航空公司」、...

三大變數 新纖總經理羅時銓看Q4「樂觀中偏保守」

新纖（1409）總經理羅時銓今天表示，雖然最近紡織化纖產品跟隨油價大漲，紗線價格短短一個多月大漲10%-20%，但碰上疫...

迎接後疫情時代觀光新市場 城市科大攜雄獅培育人才

新冠疫情影響觀光業，不只迎來危機，更帶來新契機，台北城市科技大學將攜手台灣旅遊龍頭雄獅集團（2731）創立「雄獅菁英人才...

嘉市西區社宅周五開標、東區也要蓋 156戶選址進度曝光

國家住宅及都市更新中心選定嘉義市西區2處興建社會住宅，各建140戶及205戶，總金額17億多，將於本月8日開標；據了解，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。