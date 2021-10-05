深根中台灣大亞集團《透明生活展》今於台中歌劇院揭幕

能源串接領導品牌大亞（1609）集團慶祝創立66周年，將於明(6)日起至10月31日假台中歌劇院舉辦《透明生活展 Transparent Living Exhibition》，與同樣深根台灣、乘載65年玻琉璃產業技藝的紅琉璃工藝品牌跨界合作，以漆線原形結合琉璃技藝展現能源傳輸之美。

大亞集團今天舉行展覽開幕活動，董事長沈尚弘表示，這項展覽一共展出7座透明藝術物件，搭配說書人的故事引導，為觀展帶來視覺與聽覺的雙重體驗，讓人們更清楚感受大亞電線電纜就存在於日常生活的每一處。

台中市長盧秀燕應邀主持開幕剪綵，她除了對大亞集團積極深耕台中市場表達感謝之外，並透露沈尚弘董事長本身也是聲樂家，當場邀請他來台中表演，現場立刻響起熱烈掌聲。

《透明生活展》首選於世界九大新地標、台中指標性景點—台中歌劇院登場，展現大亞集團對於布局中台灣的決心，及深化與台中市場交流的重視，大亞集團將一如既往持續傳遞穩定的力量，支撐台灣這片土地的日常。

大亞集團今年邁入第66周年，是國內唯一具備超高壓電力、電信傳輸及綠能、儲能與智慧製造技術的電線電纜品牌，近年更以高附加價值產品為主軸，從工業電機/電子、一般日用家電、電動汽機車及自行車、5G發展等領域，提升研發技術維持產業競爭力，搶攻智慧科技市場。

沈尚弘表示，秉持著連結科技、邁向永續的精神，大亞集團將能源以穩定耐久的方式持續傳輸到每一個用戶端，也讓尚未締結合作關係的夥伴，都能親身體驗大亞產品為其賦能增值。

在關注能源串接領域的發展之餘，大亞集團於今日舉辦《透明生活展》開幕活動，延續傳遞「穩定的力量」的品牌主張，期望在各種不確定之際，透過展覽引領人們看見大亞是如何活用自身產品，支持著每個人的日常。

沈尚弘說，從串聯電廠的供電網及日常搭乘捷運所用的電纜、到電動汽機車、無線耳機、電飯鍋等日用品內部零件所用的漆包線，大亞集團的產品身處於人們生活中的每個場域，提供不可或缺的穩定力量。

為打造透明的獨特質地，此次展覽跨界與乘載65年玻琉璃產業記憶的工藝品牌－紅琉璃合作，運用琉璃清透可塑的本質打造7座蘊含漆線的透明藝術物件，包含高壓電纜、手機、充電樁、耳機、泵浦、電動機車及電飯鍋。