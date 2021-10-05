緯創取得高雄晶傑達光電100%股權 拓展車用電子版圖
緯創（3231）今（5）日公告，代子公司鼎創（5304）有限公司公告擬簽訂股權收購協議，以取得高雄晶傑達光電科技(股)公司100%之股權，預計交易金額為85.82億日圓（約新台幣21.46億元），主要是配合緯創集團的策略及業務發展需要。
高雄晶傑達光電是日本中小型面板大廠日本顯示器公司（JDI） 在台灣的子公司，緯創取得高雄晶傑達光電 100% 股權，深化與 JDI 合作關係，液晶顯示模組事業將可擴展至車載、工控領域。
緯創指出，透過此次收購，將加深與日本 JDI 合作關係外，預計液晶顯示模組 (LCM) 事業將可擴展至車載、工控產品領域，並進一步打入一線客戶模組供應鏈，同時強化全球製造布局。
緯創表示，未來交易程序完成後，將持續擴充高雄晶傑達光電產能、產品線，對既有員工也將依雙方約定繼續聘用。
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