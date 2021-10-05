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央行加重打炒房 星展預估還有進一步抑制措施

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
星展集團資深經濟學家馬鐵英。本報系資料照
星展集團資深經濟學家馬鐵英。本報系資料照

央行在9月23日理監事會上決議，加碼房市信用管制措施，新增6都與新竹縣市第二戶房貸不准用寬限期，並調降購地貸款、工業區閒置土地貸款成數上限。星展集團資深經濟學家馬鐵英今表示，預估央行還會有進一步政策調整的可能性，後續可能還有進一步抑制性措施。

星展銀行今公布第4季經濟展望，馬鐵英在會中表示，台灣房價已連續兩季成長10%，遠超過名目GDP的成長速度，從內政部的資料來看，台灣整體房價收入比有20倍，台北更高達30倍，如果跟新加坡、韓國、日本相比，台灣的房價收入比仍然較高，也就是台灣民眾在房價的負擔上，比起鄰近亞洲國家來說比較高。

因此，馬鐵英預估，央行在抑制房價上還可能有進一步的政策調整，目前央行政策較傾向於針對性的措施，也就是所謂的選擇性信用管制，等後續台灣產業經濟復甦較完整的話，就會進一步升息

馬鐵英也表示，目前預估央行會在明年第4季升息，央行會希望看到台灣就業市場完整復甦，才會做升息的動作；但如果台灣疫情持續控制得宜，消費復甦也順利的話，也有可能明年第1、2季就會看到就業市場完整復甦，若屆時失業率回到疫情前水平，央行升息腳步可能提前至明年第2、3季。而央行升息前也會藉由一些手段，例如發行長天期存單，進一步跟市場釋放訊號，暗示貨幣政策將轉向。

央行 升息 房價 打炒房

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