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緯創子公司鼎創以21.46億元 得高雄晶傑達光電全部股權

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

緯創（3231）今 (5) 日代子公司鼎創（5304）有限公司公告，緯創100%持有之投資公司鼎創有限公司董事會通過，與台灣晶端顯示貿易股份有限公司 (簡稱 JDIT)簽訂之股權收購協議，以日幣85.82億元(約合新台幣21.46億元) 取得高雄晶傑達光電科技股份有限公司 (簡稱 KOE) 100%股權。鼎創董事會於7月8日通過收購KOE之決議。

緯創日前表示，透過此次收購，緯創除了將進一步加深與Japan Display Inc.之合作關係外，更將其液晶顯示模組(LCM)事業擴展至車載及工控相關產品領域，正式進入一線客戶之模組供應鏈，並同時強化其全球製造佈局。未來交易程序完成後，緯創將持續擴充高雄晶傑達光電科技有限公司的產能及產品線，對於既有員工也將依雙方約定繼續聘用。

緯創 光電

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