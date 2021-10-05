遠百周年慶目標135億元 拚成長近一成

百貨周年慶陸續鳴槍起跑，遠百（2903）今（5）日宣示周年慶檔期目標上看135億元，來到歷年新高，年增近10%。其中，指標大店成長目標超過10%，包括台中大遠百業績目標36億元，板橋大遠百目標26億元、新竹大遠百目標17.4億元。今年百貨業受本土疫情挑戰，遠百總經理徐雪芳也勉勵同仁，「在逆境做好成長才是本事，保持積極。」

遠百周年慶9月23日從台中大遠百開跑，扣準振興五倍券帶動效應，並考量在地消費條件，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、新竹大遠百、遠百花蓮10月21日接棒，遠百寶慶、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百則安排10月28日加入，遠百板橋中山11月17日壓軸登場。

遠百營運長林彰豐表示，台中大遠百周年慶開打至今，精品「大爆發」，成長超過 10%，儘管今年五倍券尚未開跑，去年同期又有三倍券，在比較基期上比較吃虧，但整體仍呈小幅成長。

遠百今年以來1-4月業績顯著成長，不過，5月中開始受到疫情影響，累計前九月營收衰退幅度約達個位數，隨著旗下各館周年慶陸續開跑，加上五倍券將正式上路，預計有利營收扳回一城，全年業績表現較去年成長。

遠百周年慶祭出持紙本振興券全館當日單筆消費滿3,000元送2,200元，內含800元、600元、200元4張，從周年慶開跑開始一路使用到12月底。全館推出CP值飆高的「振興升值五告好康」商品陣容，推出1,000元~5,000元不等的超值優惠。此次五倍券商機，百貨業估可收到10%，以遠百今年周年慶135億元的目標估算，受五倍券帶動的業績約12億元。