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全聯PXGo首度推出加加購物節 限時滿千送千點

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
自10月8日到10月11日限時4天期間，「PXGo!全聯線上購」推出「加加購物節」多重回饋。圖/全聯提供
自10月8日到10月11日限時4天期間，「PXGo!全聯線上購」推出「加加購物節」多重回饋。圖/全聯提供

備受消費者好評的「家家購物節」，今年將第4度登場了！全聯宣布，2021年「PXGo!全聯線上購」將第一次推出「加加購物節」專屬優惠活動，自10月4日至10月7日暖身慶搶先開跑，單筆滿600元享5%回饋，10月8日至10月11日限時4天祭出滿千送千點、指定爆殺品滿千再送百元折價券之雙重回饋外，小時達單筆消費滿千可現折百元，預計可望再帶動電商業績成長。

不讓雙11和黑色購物節專美於前，全聯於2018年20週年首次在國慶日舉辦台灣專屬的購物節盛典「家家購物節」，取名源自雙十像2個「加號」概念，同時呼應大眾對「家」的生活需求，當天祭出多款商品下殺破盤價優惠，儼然已成為家家戶戶必搶優惠的好康節日。而今年首度於「PXGo!全聯線上購」推出線上專屬「加加購物節」活動，以好康再加1概念，希望讓消費者不用親自到門市搶購，點開手機就能購物。

自10月8日至10月11日限時4天期間，「PXGo!全聯線上購」推出「加加購物節」多重回饋，活動一：全站消費單日滿1,000元送1,000福利點，最高享10%回饋；活動二：指定爆殺品單筆消費滿1,000元贈送100元（50元折價券2張）；活動三：OFF COFFEE全品項和阪急麵包消費滿1,010元贈1,010福利點；換算下來美式最低一杯13元，拿鐵/阪急麵包最低21.6元，而且無領取期限；活動四：小時達加碼再推出，館內全品項單筆消費滿1,000元可現折100元，相當於打9折。若消費者於活動期間內，在小時達消費滿1,100元，不只可現折100元，還可享有10%福利點回饋，等於整單只要82折。

「PXGo!全聯線上購」指出，今年不僅將活動天數延長至4天，讓消費者有更多時間搶購外，還有搭配美麗生活節推出的多款美妝神級保養品，如SKII青春露、雅詩蘭黛的小棕瓶（特潤超導全方位修護露）、蘭蔻小黑瓶（超未來肌因賦活露）等，挑戰市場最低價，還有知名品牌的家電、柳宗里鍋具、名品按摩椅等。此外，也有近200項民生用品最低下殺5折起，多樣精選商品涵蓋食品、用品、美妝保養品、小家電等，搭配消費滿千再享10%福利點回饋。

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