卡達航空六度獲 Skytrax 評為「年度最佳航空公司」

卡達航空公司在國際航空運輸評級機構 Skytrax 主辦的 2021 世界航空大獎評選中，同時獲頒「年度最佳航空公司」、 「全球最佳商務艙」、「全球最佳商務艙休息室」、「全球最佳商務艙座椅」、「全球最佳商務艙餐飲服務」和「中東最佳航空公司」六項殊榮。卡達航空是史上首家六度獲得「年度最佳航空公司」這項業界最高榮譽的航空公司（2011、2012、2015、2017、2019、2021），進一步印證了其作為業界領航者的地位。

Skytrax 世界航空大獎獲譽為航空界的「奧斯卡」，今年獎項的評估期間為2019年9月至2021年7月，結合了入選航空公司在疫情之前和疫情期間的綜合表現。在延長的評估期內，卡達航空充分展現出特殊時期的靈活應變能力和始終如一的卓越服務，即使在疫情高峰期亦保持穩定的航班營運，為世界各地乘客的安全旅行保駕護航。2021 年 1 月，卡達航空還成為全球首家榮獲 Skytrax 防疫安全五星評級的航空公司；而其樞紐機場——杜哈哈馬德國際機場亦於今年8月在 Skytrax 的全球機場大獎評選中榮膺「2021 全球最佳機場」殊榮。

作為乘客旅途中的奢華休憩空間，卡達航空的 Al Mourjan 休息室亦在此次評選中榮獲「全球最佳商務艙休息室」獎項；卡達航空的專利產品 Qsuite 商務艙繼續領導空中商務艙體驗，憑藉豪華的機艙環境而五度獲評為「全球最佳商務艙」，並一併攬獲「全球最佳商務艙座椅」獎項；卡達航空不斷提升的機上餐飲服務亦備受認可，獲授「全球最佳商務艙餐飲服務」獎項。此外，卡達航空還獲評為「中東最佳航空公司」，展現了卡達航空在中東地區的業界領先地位，同時彰顯了其在服務質素、全球網絡、可靠性和靈活性等方面的卓越表現，以及卡達航空聯同中東地區唯一一家擁有 Skytrax 五星級認可的機場——杜哈哈馬德國際機場，對締造優質乘客體驗所付出的努力。

疫情期間，卡達航空極為重視乘客體驗和健康安全，不斷提升服務水平和安全措施，確保為乘客帶來舒適安心的旅程。卡達航空還為其波音 787-9 機隊引入全新商務艙產品，進一步展示其對創新的不懈追求。此外，卡達航空率先採用先進的 Honeywell 紫外線客艙清潔系統，為機上娛樂系統引進 100%「零接觸」技術，並推出業界領先的靈活退改票政策，均印證了卡達航空竭力追求卓越的承諾。

卡達航空集團行政總裁 Akbar Al Baker 先生表示：「六度獲評『年度最佳航空公司』是我們引以為傲的成就，在此我要感謝乘客們為我們投出寶貴的一票。去年航空業經歷了前所未有的挑戰，這次獲獎是對整個卡航大家庭辛勤付出的極大褒獎。即使在疫情最嚴重的期間，我們亦無間斷飛行，確保滿足乘客所需，幫助他們順利回家。我們亦視乘客和員工的安全為工作重點，並透過創新的措施來不斷提升我們的服務品質。」

Akbar Al Baker 先生續說：「我們的目標仍是致力成為全球旅客的首選航空公司，以『全球最佳航空公司』和『全球最佳機場』的承諾帶領旅客一起開展探索世界的旅程，此次褒獎亦將鼓勵我們繼續一如既往地為乘客締造卓越無比的體驗。作為寰宇一家（oneworld）聯盟的主席，我亦要向寰宇一家榮獲『年度最佳航空公司聯盟』表示熱烈的祝賀。寰宇一家一直致力為飛行常客提供最高水平的服務和便捷體驗，這次獲獎可謂實至名歸。」

Skytrax 行政總裁 Edward Plaisted 表示：「『年度最佳航空公司』肯定了卡達航空的卓越表現，而六度榮獲這項業界最高榮譽實屬非凡的成就，祝賀卡達航空取得如此亮麗的成績。我們的年度評選是以乘客投票的形式，讓他們自行選出他們認為最好的航空公司。無論在常態下還是疫情期間，卡達航空顯然保持著超高的創新和服務水平，並包攬了大部分的最佳商務艙獎項，包括『最佳商務艙』、『最佳商務艙座椅』、『最佳商務艙休息室』和『最佳商務艙餐飲服務』。」