迎接後疫情時代觀光新市場 城市科大攜雄獅培育人才

新冠疫情影響觀光業，不只迎來危機，更帶來新契機，台北城市科技大學將攜手台灣旅遊龍頭雄獅集團（2731）創立「雄獅菁英人才培育學院」，雙方在10月5日舉行揭牌典禮，校方期許未來由雄獅集團的專家到校協同教學，且提供學生實習機會，企業從中挑選菁英，為後疫情時代的觀光新市場注入新血輪，雙方正式啟動觀光、旅館接班人培育計畫。

為了讓後疫情時代人才新血輪不斷鏈，城市科大攜手雄獅集團創立「雄獅菁英人才培育學院」，城市科大校長馮美瑜與雄獅集團總經理黃信川代表雙方簽訂產學合作，城市科大董事長鄭逢時與雄獅集團總經理黃信川代表一起揭牌，人才培育計畫正式啟動。

城市科大校長馮美瑜表示，「雄獅菁英人才培育學院」從這個學期開始正式啟動，會為觀光事業系、餐飲事業系、旅館學程等系推出共同選修課程，邀請集團業師授課，修業期滿將提供專屬認證學分，學生未來將能學習台灣特有的鐵道觀光遊程規劃，進入「藍皮解憂號」實習，學習隨車導覽;或進入鳴日號列車，進行國宴餐點推廣研發，與列車餐點內外場服務等，導入貼近企業界的專業課程，讓學生能夠做中學，一畢業即成為被企業所用的菁英，打造後疫情時代的國旅與生活產業所需的人才。

雄獅（2731）集團總經理黃信川表示，台灣鐵軌繞一圈剛好是一個環狀，全世界沒有一個國家像台灣這樣繞成一圈的鐵道，舉世聞名，繞台一圈的鐵軌共1,065公里，共有二百四十多個車站，代表豐富的城鄉人文，去年雄獅集團拿到「鳴日號」近十年的經營權，且得到日本設計大賞，希望為國人帶來全新的鐵道文化體驗，讓國人能運用環保、低碳的軌道旅遊探索全台灣，未來將以「以人為本、以市場導向」做目標，而人才的儲備更是貫穿所有目標的基礎。

黃信川表示，雄獅集團向來重視實踐企業社會責任， 未來與城市科大合作後，會讓學生參與「藍皮解憂號」列車地區性研究計畫，包含探索區域車站特色介紹、研發伴手禮、特色餐盒及餐點、各式主題展演活動等規畫，或是辦理全國廚藝競賽，從中挑選國宴菜單，入選菜單將能在鳴日號列車上，讓客人品嘗享用。

在今天的記者會上，雄獅集團總經理黃信川為城市科大觀光事業系與旅館學程的學生們穿上印有雄獅商標的背心，象徵學生經過「雄獅菁英人才培育學院」專業課程訓練後，將能成為觀光、旅遊產業的優質人才。

城市科大觀光系大二生劉家棟目前已通過國家領隊、導遊證照，他感謝學校提供優質的教育環境，且參與雄獅集團的培育計畫，能學到課堂上學不到的專業知識，貼身跟著業師學習，他期待未來能有機會進入到雄獅實習與就業;旅館學程大二學生王暐婷表示，雄獅集團既知名又多元，她相信透過產學合作能拓展視野，未來成為旅館達人。

雄獅集團近年發展有目共睹，旅遊服務跨足全球，包括兩岸三地、東北亞、東南亞、美洲、澳洲等皆有據點，也拓展餐飲品牌，成立「欣食旅」事業。近年來更深耕台灣，以集團的力量全力經營鐵道旅遊，運用鳴日號、藍皮解憂號等觀光列車和每個車站與在地產業串接，打造具台灣代表性的「國際級旅遊體驗」。雄獅除了持續致力旅遊產業垂直整合外，更導入資訊化與知識管理系統，並積極轉型為生活休閒產業，透過社群經營、打造美學共享場域等多元樣貌，朝向「全球華人旅遊生活服務第一品牌」之目標邁進。