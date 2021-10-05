快訊

直播／本土連6天+0 今增7例境外確診、無死亡個案

四大媒體公會：媒體分潤應立法 不採基金會模式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市西區社宅周五開標、東區也要蓋 156戶選址進度曝光

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市西區社會住宅「博愛安居」，位於博愛路的大潤發對面，共205戶。本報資料照片
嘉義市西區社會住宅「博愛安居」，位於博愛路的大潤發對面，共205戶。本報資料照片

國家住宅及都市更新中心選定嘉義市西區2處興建社會住宅，各建140戶及205戶，總金額17億多，將於本月8日開標；據了解，嘉市東區也將興建1棟社宅，預計規模為1棟156戶，目前有4處選址中，立委王美惠日前質詢表示願擔任中央與地方橋樑，協調土地，盼造福嘉義年輕人。

市府工務處表示，已提供東區6個地點做為社宅選址，面積皆大於0.25公頃，本月1日內政部開「嘉義市第二階段東區社會住宅興辦可行性評估會議」，考量位於博東路的北排水旁、市立總圖預定地，以及南田路的南田公園，這兩處土地都另有規畫，已先淘汰。

工務處指出，國都中心會持續評估剩餘的4個基地，從中選址，待定案後由營建署做工程設計等，預計東區的社會住宅為1棟、共156戶。

王美惠指出，已成功爭取西區兩處社宅計畫，8月底開始招標，但東區尚未尋找到適當的土地，她願意主動擔任中央和地方間的橋樑，協調土地事宜，讓嘉義早日往居住正義的路邁進，更能造福嘉義青年。

工務處也說，西區社會住宅共2處，為友忠路靠近博愛路二段80巷口的「友忠好室」興建140戶，博愛路大潤發對面的「博愛安居」205戶，8月底上網公告招標，預計本周五會開標，金額17億元。

社會住宅 都市更新

延伸閱讀

影／台南永康爭取多年首棟公辦都更 精忠二村社宅動土

東區夜玩節 10/31前打卡抽ipad

行政院會通過「公投不在籍投票」 綠委：跨出重要一步

立院議事下午持續癱瘓 國民黨團嗆蔡其昌「違法亂紀」

相關新聞

三大變數 新纖總經理羅時銓看Q4「樂觀中偏保守」

新纖（1409）總經理羅時銓今天表示，雖然最近紡織化纖產品跟隨油價大漲，紗線價格短短一個多月大漲10%-20%，但碰上疫...

新北Q2房價漲翻！林三淡創新高、捷運沿線也都漲

新北市政府地政局公布最新一期住宅價格指數，今年4月至6月之全市、大樓、公寓指數整體與上季相較呈微幅上漲；而新成屋指數創高...

土地狂飆 商仲：今日主幹道地價 幾個月成巷內地價

戴德梁行今天發布第三季不動產市況調查指出，土地價格持續上漲，「今日主幹道旁的地價，幾個月後就是巷內的地價」。

美廉社憑什麼兩年再開500家？「三商家購」上市的四大挑戰

美廉社的母公司「三商家購」預定10月下旬掛牌上市。在四大超商、全聯，以及外商好市多、家樂福的夾擊之下，美廉社多年來屹立不搖，還走向資本市場，究竟有何獨門經營術？上市之後的挑戰？

房市進入主升段？顏炳立搖頭：楊金龍很厲害，藥下得好

戴德梁行總經理顏炳立表示，房市並沒有進入主升段，現在只有雞飛沒有狗跳；對於外界批評央行打房無效，顏炳立說，楊金龍並非吳下...

卡達航空六度獲 Skytrax 評為「年度最佳航空公司」

卡達航空公司在國際航空運輸評級機構 Skytrax 主辦的 2021 世界航空大獎評選中，同時獲頒「年度最佳航空公司」、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。