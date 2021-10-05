嘉市西區社宅周五開標、東區也要蓋 156戶選址進度曝光

國家住宅及都市更新中心選定嘉義市西區2處興建社會住宅，各建140戶及205戶，總金額17億多，將於本月8日開標；據了解，嘉市東區也將興建1棟社宅，預計規模為1棟156戶，目前有4處選址中，立委王美惠日前質詢表示願擔任中央與地方橋樑，協調土地，盼造福嘉義年輕人。

市府工務處表示，已提供東區6個地點做為社宅選址，面積皆大於0.25公頃，本月1日內政部開「嘉義市第二階段東區社會住宅興辦可行性評估會議」，考量位於博東路的北排水旁、市立總圖預定地，以及南田路的南田公園，這兩處土地都另有規畫，已先淘汰。

工務處指出，國都中心會持續評估剩餘的4個基地，從中選址，待定案後由營建署做工程設計等，預計東區的社會住宅為1棟、共156戶。

王美惠指出，已成功爭取西區兩處社宅計畫，8月底開始招標，但東區尚未尋找到適當的土地，她願意主動擔任中央和地方間的橋樑，協調土地事宜，讓嘉義早日往居住正義的路邁進，更能造福嘉義青年。

工務處也說，西區社會住宅共2處，為友忠路靠近博愛路二段80巷口的「友忠好室」興建140戶，博愛路大潤發對面的「博愛安居」205戶，8月底上網公告招標，預計本周五會開標，金額17億元。