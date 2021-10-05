新北新成屋價格創歷史新高 「林、三、淡」漲最兇

新北市今年第二季(4至6月)大樓、公寓住宅指數整體呈現微幅上漲，新成屋住宅指數則創下歷史新高，包括林口、三峽北大特區、淡海新市鎮、新莊副都心及頭前重劃區等新開發區房價都呈上漲走勢。房地產專家認為，台北市房價過高，人口嚴重外移，許多民眾選擇至價格僅北市一半，同時擁有完整機能的的新北置產，才會出現新成屋價格創新高的情形。

新北市第2季新成屋住宅價格指數較第1季成長1.65%，與去年同期相比成長高達5.87%，達到107.62，成實價登錄上線後來最高的一季，也就是說，新北市的新成屋價格已達歷史新高。

新北熱門地區的新屋指數與去年相比都有明顯漲幅，像是大家熟悉的林口、三峽北大特區、淡海新市鎮與去年相比分別成長9.23%、5.45%、6.51%，新莊副都心、頭前重劃區也成長了3.55%。

另外，板橋、三重、蘆洲、中和、永和、土城與新北捷運三重新莊線、三重蘆洲線、板南線(土城段)新成屋價格都在今年第二季達到歷史高峰。

屋比總監陳傑鳴分析，台北市房價過高，導致北市去年外移人口達到4.4萬，今年光前8月就有4.6萬人外移，到年底極有可能破歷史紀錄。

陳傑鳴表示，台北市與新北市房價差距約一倍，加上新北捷運路網、建設越來越完整，近年許多民眾選擇至新北購屋，以同樣價錢能換取更大空間。

陳傑鳴指出，新北目前有幾個新興重劃區都很熱門，像是成長幅度最多的林口，近年接連有百貨商場、企業進駐，加上機捷通車，吸引許多人至此購屋，也讓林口成為一年來漲幅最大的地方，目前新成屋均價約在30萬左右。

陳傑鳴表示，三峽北大特區生活機能完整，街廓整齊，未來還有捷運三鶯線題材，不少民眾都對該區相當有興趣，而且北大特區新屋相對少，價格穩定成長，新屋均價約在27萬左右。

陳傑鳴提到，淡海新市鎮可說是目前新北各大重劃區內價格最低的地方，許多年輕市民不希望經濟負擔太重，便會選擇至此購屋，不過該處有些缺點，包括氣候、交通位置、空屋多，民眾要購屋前應特別注意一下，目前均價在25萬以下。

陳傑鳴補充，台灣雖在第二季碰上疫情爆發，但建商並沒有降價拋售，加上營建成本逐步提高，第三季的看屋人數也恢復至疫前數字，後續只要沒有出現房貸、法拍問題，房價應會穩定成長。至於整體交易量，今年看起來還是有很高機會超越去年，出現連5年成長的情形。