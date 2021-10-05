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新北Q2房價漲翻！林三淡創新高、捷運沿線也都漲

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
北大特區。記者游智文／攝影
北大特區。記者游智文／攝影

新北市政府地政局公布最新一期住宅價格指數，今年4月至6月之全市、大樓、公寓指數整體與上季相較呈微幅上漲；而新成屋指數創高，三峽北大特區、淡海、林口新市鎮及副都心及頭前重劃區指數均呈現上漲走勢。

地政局指出，第2季新成屋指數較上季上漲1.65%，較去年同期上漲5.87%，突破104年第1季指數，達到實價登錄以來高點。

整體開發區指數方面，淡海新市鎮指數較上季上漲1.39%，與去年同期相較上漲6.51%，達近5年來高點。

台北大學特定區、林口新市鎮指數，較上季分別上漲0.79%、1.44%，與去年同期相較上漲5.45%、9.23%，均達101年實價登錄以來高點。副都心及頭前重劃區指數較前季上漲2.61%，與去年同期相較上漲3.55%。

地政局分析，整體開發區因生活機能日趨成熟且持續推動各項重大建設，新建案陸續興建完成並開案銷售，吸引人口遷入，帶動區域住宅價格穩定成長。

觀察各次分區110年4月至6月的走勢，新店區於110年6月指數達近5年的高點；汐止區於110年6月指數達近6年的高點；板橋土城區及三重蘆洲區於110年4月指數、中和永和區於110年5月指數、新莊區及樹三鶯區於110年6月指數皆達101年起有實價登錄統計數據以來高點。

各捷運線方面，板南線(板橋段)指數相較前期呈現上漲，達近6年來高點；板南線(土城段)、三重新莊線、三重蘆洲線指數皆達101年起有實價登錄統計數據以來高點；中和永和線、新店線、淡水線及環狀線本季雖轉跌，惟其幅度較小，指數長期走勢持穩。

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