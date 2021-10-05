美廉社憑什麼兩年再開500家？「三商家購」上市的四大挑戰

美廉社的母公司「三商家購」預定10月下旬掛牌上市。在四大超商、全聯，以及外商好市多、家樂福的夾擊之下，美廉社多年來屹立不搖，還走向資本市場，究竟有何獨門經營術？上市之後的挑戰？

「全國共有7761村里，我希望，每個里都有美廉社！」在大家眼中，美廉社就如同連鎖的現代版「柑仔店」，如今，它的母公司「三商家購」即將在10月下旬興櫃轉上市。

三商家購旗下品牌包含「美廉社」「心樸市集」「美廉城超」「Go美廉」及「美廉便利架」等，其中，又以定位為「社區型超市」的美廉社最具話題。

爬梳其發展歷程，三商家購隸屬於三商投控旗下零售事業體，2018年獲日本住友商事入股投資，同年興櫃掛牌。去年除了擺脫2019年的（ERP企業資源規劃）系統之亂、更在疫情中創下營收132.23億元的新高紀錄。

美廉社業績自2006年連續14年成長，是三商投控旗下小金雞之一。

美廉社上市的四大挑戰

9月29日，三商家購總經理邱光隆在上市前業績發表會上大膽宣示，2023年，目前789家店的美廉社，將會在全台遍地開花，力拚展店達1300家的目標。

換句話說，美廉社接下來將大幅擴展500多家，也就是比現階段店數要再多六成。目標喊得大膽，但從現實面來看，美廉社的經營至少有四大挑戰。

挑戰一：零售競爭激烈、疫後消費習慣改變

目前，台灣社區型超市約有2100家的店數規模，四大超商而言，截至2020年底，總開店數已超過1萬2000家，密度達全世界前三名。

美廉社在超市，店數僅次於全聯（1017店），但經營型態，又恰巧介於大型超市及小型連鎖便利商店間，同時要與超商、超市競爭，在大者恆大的情況下，如何突圍？

在大環境的產業競爭上，大型量販店如家樂福，開始透過開設、或併購頂好這類規模較小的店型等，拓展其營收，並侵蝕原有連鎖超市或便利超商體系市場。便利超商因為原有市場趨近飽和，近年所開設的新店面，亦由街邊逐漸深入社區，也加大美廉社經營的難度。

同時，疫情期間，民眾消費習慣轉往線上，使實體店面的的業績及獲利，受到線上網購業者的侵蝕。

挑戰二：基本工資持續調漲，人才招募及培訓不易

在公開說明書上，美廉社也坦承，由於基本工資持續調漲，一例一休等政策推行，加上人才招募及培訓不易，零售業從業人員流動頻繁，均造成人力短缺問題，是整體零售產業面臨的挑戰。

民生必需品雖是剛性需求，但同樣商品，消費者可能選擇知名度較高的品牌通路購物，而美廉社於2006年始成立，相對其他通路同業，知名度較為不足。也因此，在採購、銷售及人才招募各面向均較為弱勢。

挑戰三：物流規模有限，影響公司整體擴張

三商家購目前僅有一座桃園市觀音的物流中心，及數座承租或委外的物流中心。除資產及存貨風險過於集中外，面對持續展店的策略，未來幾年恐怕面臨倉儲空間不足的問題，影響公司長期營運。

挑戰四：數位化尚未做出差異化

商研院「經營模式創新研究所」副所長李世珍分析，美廉社數位化還需要時間，Go美廉、LINE官方帳號，與其他量販店線上服務沒太大特別，尚未做出差異化。

像是「美廉便利架」，並不像國外無人商店，有其「閘門」入口，需要以掃App的方式來把關人員進出。

也就是說，沒有下載App的人，一樣能輕易拿取貨架上的商品就走，儘管美廉便利架目前多位列商辦，人員進出較好管控，但或許仍應架設攝影機等方式，加強防弊功能。

「會員經濟」將是美廉社突圍之道？

那，三商家購上市後，該怎麼突圍？其實，高達220萬的會員，就是美廉社的秘密武器。

其中，實體會員高達200萬人、線上會員約20萬人。所以，邱光隆表示，不再推線下會員，而是會以「Go美廉」線上平台，及美廉社LINE官方帳號等方式招攬線上會員。

事實上，美廉社已開始許多數位布建。包括美廉便利架，類似「開放式販賣機」，以無人商店概念，透過手機App定位掃描貨架與商品，鎖定都會區辦公場域設置類似，目前已供應給50多家企業使用。

邱光隆期待，以垂直整合、OMO的線上線下串連，來深度經營會員經濟，以增加消費者黏度。而美廉社在全台社區村里「遍地開花」的策略能否奏效、2023年前再展500店的目標是否達成？值得觀察。

（作者／沈瑜 本文出自2021.10.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）