台中防疫與中央同步 購物節雙十啟動全國最多現金可抽

中央流行疫情指揮中心昨宣布，二級警戒延到長10月18日，同時鬆綁部分行業、場域，台中市長盧秀燕今在市政會議上表示，經台中防疫會議討論，決定相關鬆綁原則與中央一致，但規定項目太多，民眾可上市府各局處網站或打1999市民專線查詢。

盧秀燕表示，很多行業別或場域鬆綁，例如餐飲內用不須設置隔板與維持1.5公尺社交距離、部分娛樂休閒場所有條件開放等，台中相關規定與中央一致。

盧秀燕也提到，民眾紛紛預訂中央發放的振興5倍券，10月8日開始使用，市府配合第三屆台中購物節提出加值計畫，自10月10日至12月9日，全國最大的加碼活動、最多的現金發放，累積500元登錄發票或收據就能抽獎，活動期間天天抽1千組5000元、週週抽10組10萬元，每月再抽1組100萬元現金，還有壓軸獎千萬好宅。

有關市民限定優惠，盧秀燕說，不少議員希望台中購物節更照顧台中市民，以往經驗，94%都是台中市民拿走。但經討論後，決定每周抽的10萬元額加碼2組限定市民得獎，每月抽的100萬元再額外加1組限定市民得獎。

為鼓勵民眾下載購物節APP，去年有30多萬人下載，最近已破40萬。經發局也推出早鳥獎，只要在10月9日中午12點前下載安裝APP，就有機會抽到iPhone、Dyson吹風機、Switch等大獎。