影／台南永康爭取多年首棟公辦都更 精忠二村社宅動土

地方爭取多年的台南永康首棟公辦都更「精忠二村眷改」社會住宅，上午市長黃偉哲主持開工動土典禮，預計113年底完工交屋，建商預計興建1100戶、市府取得社會住宅110戶；這區社會住宅在永康區永仁高中對面，鄰近大灣交流道、平實公園、復興國小，交通便利、生活機能完善。

黃偉哲表示，很高興精忠二村改建，為當地居民及眷戶興建優質住宅，也為市民再增加110戶社會住宅，這是創造多贏局面，希望節省公帑，也替市民提供更多社會宅，工程能早日如期如質地完工，提供更好居住品質，這是台南首創，公共利益極大化，會努力做好。

市府持續推動社會住宅，強調「務實多元方式」興辦，目標由2000戶增加至4229戶，預計今年總計動工戶數將達1174戶，搭配租金補貼、包租代管等住宅補貼政策，期能降低青年及弱勢族群居住負擔。

在地成功里長曾文俊指出，成功里爭取這塊閒置土地開發已13年，面積達18886平方公尺、5600多坪住商用地終於開發，區內將興建地下一層、地上七層停車場與活動中心，聯外12米忠孝路將拓寬為20米，非常感謝市長黃偉哲與地方各界協助。

都發局長莊德樑指出，本案市府要求實施者須開闢公共設施並捐贈社會住宅，7月底已完成道路與停車場等公共設施開闢，提升區域環境品質，並自開工起3年內完成社會住宅110戶，6年內完成全區開發，全案總計可為市庫節省公帑約10億元經費。

黃偉哲說，市府透過直接興建與都更容積獎勵等多元方式取得社會住宅，並增加本市社會住宅供給，積極推動多項住宅業務，達成中央住宅政策並穩定住宅市場供需、保障民眾居住權益。