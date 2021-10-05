黃茂雄閃辭：想讓賢了！要做喜歡的投資事業

黃茂雄閃辭東元董事，交卸半個世紀來的重任，外界揣測與今年董事改選的父子之爭有關，黃茂雄則是嚴正否認指出：「是我想再輕鬆、簡單一點」。選在這個時機交棒不再擔任東元董事，主要是觀察新的董事會運作順暢，「我想讓賢了！ 」。

東元集團會長黃茂雄曾經表示，他很享受創業的樂趣，已經數不清到底創了幾家公司，失敗的案例「都忘了」。不過，他自豪的說，創業迄今的「打擊成功率」逾六成。

至於，創業失敗的痛苦案例，黃茂雄笑著說：「痛苦的事都忘了，不然怎麼活下去，痛苦不要一直放在心裡」。他自言，也是以這樣的心態看待員工犯錯。東元今年來的爆發的父子之爭，即將隨著塵埃依續落地，想來黃茂雄也將選擇「遺忘」，因為日子還要過去下。

至於，何以此刻退出董事會？黃茂雄表示，無需去做太多的聯想。他早在這屆董事會選舉之前，就萌生：若董事會運作順利，就打算要讓賢的念頭，他非常放心的交棒了。

酷愛創業的黃茂雄透露，退居第二級之後，從事集團的資產管理，還有投資事業，相信會做得很愉快。還有就是餐飲相關的事業，可以做得非常好，這方面還是可以繼續幫東元集團盡一份綿薄之力。