外送美食無法一指搞定 六成壯世代苦坐「防疫牢」

在疫情影響下，各行各業紛紛以數位轉型推動業務成長，政府也加快E化腳步，提高行政效能降低接觸風險，然而壯世代首當其衝受影響。根據年齡實驗室與壯世代教科文協會合作進行的民調數據顯示，對壯世代而言數位服務使用上有困難的排行分別為「美食外送平台、疫苗預約平台、網路掛號、網路購物、網路視訊」。其中極其必要的疫苗預約與網路掛號分別有61.3%及59.9％覺得使用有困難，疫情間維持生活所需的重要幫手美食外送平台使用率極低，僅不到三成的壯世代有使用過外送平台，且其中有超過六成的壯世代有使用困難。

值得一提的是在使用網路購物上，壯世代比對年輕族群的使用差距高達53.4%，且超過一半的壯世代有使用困難。網路影音服務、社群軟體及通訊軟體是壯世代使用較頻繁的數位工具，但仍有超過三成的壯世代在使用上遇到困難。

因應新冠疫情，許多政策、福利及消費行為皆朝向數位化發展，生活大小事Ｅ鍵到位讓許多年輕民眾直呼方便，但卻讓50歲以上的壯世代有苦難言，從掃QR code實聯制、預約疫苗施打到綁定五倍券等，對許多壯世代而言都是難以跨越的數位鴻溝，針對疫情期間壯世代數位應用情形，壯世代教科文協會特於10月1日「國際老人日」前夕舉辦民調數據發表會，揭曉壯世代防疫E化5大困擾，包含美食外送平台、疫苗預約平台、網路掛號、網路購物、網路視訊，也呼籲政府應正視數位落差、關注高齡化議題，超前部署高齡友善環境。

年齡實驗室執行長莊雅萌表示：「疫情期間，我們發現43.7%的壯世代數位力都有進步，長輩不善於使用數位工具並非不需要，絕大多數是因介面不友善或是缺少資訊技能，像是有61.9%的長輩學習能力不適應、36.4%的長輩受老花等身體狀況影響、15%的長輩沒有數位配備，僅有9.1%的長輩非常擅長使用數位工具，即使是年輕人，依然需要具備一定的知識與技能，才有辦法消化排山倒海的資訊進而應用，長輩缺少的其實不是硬體設備，而是面臨高齡友善軟服務的不足。」

整體而言，防疫E化服務對壯世代來說困難重重，感到使用困難的比例與年輕族群有八倍的差距，以目前的平均壽命以及醫療水準，50歲以上的壯世代身體硬朗，尚稱不上「老」，但在數位能力上卻已經看到明顯斷層。壯世代教科文協會呼籲應從三方面改善數位落差困境。

第一，政府應成立跨部會組織，檢視重要政策及服務是否高齡友善，根據衛生福利部擬訂的高齡政策，政府政策需要高齡友善為考量，讓高齡族群得以在無歧視的環境中積極參與社會，然而目前各部會政策缺乏統一專業評估，各自為政讓壯世代需求時常被忽略，以防疫措施為例，疫苗預約或五倍券綁定對高齡族群都是非常複雜的流程。

第二，企業應考量服務平台的數位友善程度，壯世代極具消費能力與意願，然而不友善的服務介面將成為極大的消費門檻，將壯世代需求納入開發考量因素中，才能創造企業與壯世代族群的雙贏。

第三，壯世代應持續學習，不侷限自己的生活樣貌，勇敢跨出框架，協會也邀請知名壯世代網紅薇姊張郎分享數位服務使用心得，他們表示即使自己已經算是活躍壯世代，在數位服務上的使用仍然很需要協助，但他們在疫情中不斷嘗試與學習，也會發現多多少少有進步空間。壯世代教科文協會執行長吳庭宇指出：「面對時代變化，壯世代應打破傳統養老觀念，「從心」學起每一件讓生活更美好的事情。超過80%的健康壯世代，最迫切需要的並不是長照後路，而是人生下半場的前路，倚賴政府不如持起釣竿，學會釣魚才是良策。」