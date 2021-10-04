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彰化標售公有土地創天價！ 縣府看好員林發展

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣標售公有土地最近成交地點是這間矮房子的土地，以每坪89萬元高價出售。記者簡慧珍／攝影
彰化縣標售公有土地最近成交地點是這間矮房子的土地，以每坪89萬元高價出售。記者簡慧珍／攝影

彰化縣標售公有土地哪裡最貴？縣長王惠美拜訪員林市百歲人瑞，跟地方民眾談起員林市發展，說到縣政府標售員林市一塊縣有地，每坪單價89萬元，打破彰化市的86萬元，可見員林市發展超前彰化市。

員林市公所今天表示，員林市184公頃開發案創造房地產商機，帶動全市發展，近年繁榮有目共睹，估計全市有700名億萬富翁，平均每178人之中就有一人身家財產超過億元，工商業發達自不在話下，上個月初縣政府標售一塊位在市區的縣有地，面積約33.5坪，以每坪單位89萬元出售，連縣長都誇讚員林市發展勝過彰化市。

高價標購的縣有地在中山路（台一線）與新興街的東北角，民間俗稱「角間」，兩面都可做生意，若開店將是黃金店面，據了解，得標的是國內一家知名連鎖餐飲店，未來將興建地上6層的大樓，自用或出租開餐廳尚在規畫中。

房屋建商指出，縣政府高價標售位在員林市的縣有地，未必代表員林市土地平均價格高於彰化市，最近兩年內員林市地價漲價幅度約一成，都市計畫內的公寓廈建案每坪售價18萬元到22萬元。

建商表示，彰化市的縣有地標售價格每坪86萬元，比員林市略少3萬元，但私有地地價無論蛋黃區或蛋白區都高於員林市，以火車站站前為例，縣政府標售的縣有地就在火車站蛋黃區，彰化市火車站站前土地都地主惜售，喊出每坪90萬元以上仍有市無行。

建商 都市計畫

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