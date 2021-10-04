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杏輝天力獨家專利原料組合「腦康」 獲得大陸功效專利

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

杏輝（1734）今（4）日宣布，大陸子公司杏輝天力深耕植物提取物產業，憑恃研發技術能力與三大獨家原料優勢，將管花肉蓯蓉提取物及茯苓提取物組合「腦康」產品，獲得大陸「一種具有改善記憶力功效的組合物」之功效專利授權，為杏輝植提原料的專利佈局拓展新領域並增加無形資產。

杏輝專注在腦部健康領域的產品研發，「腦康」顧名思義就是維持腦部的健康，以中醫與現代藥理的基礎原則，將杏輝兩項獨家原料管花肉蓯蓉提取物、及茯苓提取物組合，開發成為維持腦部健康的新項天然植物配方，透過人體臨床試驗觀察，發現有助於改善記憶的效果，因而獲得專利。

杏輝延緩衰老的「蓉憶記」保健食品，其主要原料就是管花肉蓯蓉提取物，主要成分AIE2可抑制大腦中類澱粉蛋白生成，保護神經細胞不被自由基或毒蛋白傷害，在人體臨床試驗觀察發現，可緩解阿茲海默患者的記憶退化現象，同時於健康人群試驗，也發現能促進血液中神經生長因子（BDNF）濃度。

現代中藥藥理研究證明，中藥肉蓯蓉與茯苓均具有一定的補腦健腦含提高記憶力效果，過去茯苓也常用於抗衰老及寧心安神配方中。杏輝天力將管花肉蓯蓉與茯苓兩大植物提取物組合「腦康」產品，有益於改善腦部記憶力。為現今忙碌社會，因記憶力衰退造成學習與工作的困擾的人帶來福音，有助於改善生活品質。

中藥

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