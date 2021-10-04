中裕愛滋新藥歐洲上市 行銷夥伴支付哩程金1.39億元
中裕（4147）今（4）日公告，已依約收到行銷夥伴Theratechnologies支付之歐洲藥物上市哩程金500萬美元（約新台幣1.39億元）。
中裕指出，該公司愛滋病新藥Trogarzo行銷授權給加拿大商Theratechnologies，依照契約藥物上市哩程金規定，Trogarzo開始在歐洲地區第一次上市銷售時，Theratechnologies將給付藥物上市哩程金1,000萬美元，其給付方式為上市一年後給付500萬美元；其次在當年度歐洲淨銷售額達到5,000萬美元時，再給付500萬美元。
中裕已於今日10月4日收到第一筆歐洲藥物上市哩程金500萬美元。另外，中裕在2016年與Theratechnologies公司簽約後，相關簽約金及各項里程金，已經陸續取得共1,850萬美元現金及約當700萬美元等值之Theratechnologies公司股票（實際取得之股數為2,369,582股）。
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