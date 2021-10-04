船期延誤 聚陽9月營收意外月減9.5%

受到船期延誤，成衣大廠聚陽（1477）今天公告9月營收24.92億元，年減7.3％，也比8月下滑9.5%，為連續第二個月下滑，相較外界原本預期越南疫情最大影響落在8月，聚陽9月營收將反彈，結果卻是不升反降，表現遜於預期。

對此，聚陽發言人林恆宇說明，聚陽9月狀況確實是比8月好，但由於東南亞疫情造成船期相當不穩定，聚陽9月有將近7%-8%的訂單因為船期延誤，會往後延至10月發生。9月營收先蹲，10月營收後跳。

面對越南疫情干擾，聚陽今年第3季營收82.86億元，較第2季成長35.3%，也比去年同期增加3.2%，成功守住「正成長」。累積聚陽今年前九月營收212.34億元，也維持12.5%的年成長率。整體表現抗跌，主要因為聚陽的越南生產基地分散在北、中、南越，且在印尼、柬埔寨廠、菲律賓、非洲也都有生產據點，透過全球產能調度支援，成功把停工影響降到最低。

展望第4季，過去聚陽的全年營運高點落在第3季，第4季會開始下滑，但今年第3季受到越南疫情影響，當地工廠被迫停產或減產，造成營運旺季不旺，但隨著越南等東南亞疫情放緩，工廠陸續復工，許多訂單將遞延到第4季出貨，聚陽今年第4季將淡季不淡，預料將衝上全年營運最高峰。

林恆宇表示，8月是越南疫情影響最大的月份，9月確實是有改善。不過他也坦承，目前越南每天確診人數還是有5-6千人，當地政府對於疫情管制的解禁還是非常小心，復工速度緩慢，10月復工率想要拉升到七成、八成，看起來是有點困難。

不過好消息是，越南工廠確實是慢慢在復工，越南疫情以胡志明市周邊較為嚴峻，其中聚陽在南越最大廠區位在永隆省，因為距離胡志明市較遠，疫情相對緩和，到9月復工率已超過一半、約千人進駐工廠。只要沒有新的意外，聚陽第4季營運肯定會比第3季好。

聚陽先前已經公告自結今年前八月稅前盈餘22.15億元，年增28.3%．換算每股稅前盈餘已達9.44元。