騰輝9月營收6.6億元 高頻材料持續放量

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）今（4）日公告2021年度9月份營收，年增78%，月減5.8%，截至9月累計營收57.7億元，年增59%。近日江蘇昆山一帶由於中國9月能耗雙控限電措施，使得不少當地工廠收到影響，不過騰輝-KY大陸三廠運營仍維持正常，沒有受到直接影響，只是有客戶卻因此受到衝擊，使得月底部分訂單延後出貨。

另外由於全球車用晶片供需失衡的不利因素仍持續顯現，影響品牌車廠生產節奏，進而影響交車速度，造成廠商的拉貨力道趨緩，汽車相關訂單受到部分影響。

展望後市，車用晶片供應恢復正常，拉貨動能將持續升溫，公司預期將帶動相關訂單回流。另外長期專注高頻產品以及面板背光技術，積極終端推廣新客戶，本月市場訂單已逐步增加，未來放量成長可期。受供需不平衡带来原物料漲價及長短料缺貨，仍要持續關注對市場影響，並保持維繫與供應商長久合作關係，專注在利基市場開發及業務拓展，前景可期。

騰輝於燃油車供應鏈享有盛名，在汽車LED車燈照明散熱材料應用上佔有重要市場份額，騰輝表示，今年起受惠車市升溫散熱需求大增，促使散熱材料訂單大為增加，加上各國開始大力推行電動車，而電動車需要之逆變器、車載充電機、電機驅動、電源控制系統等，具有大量散熱需求，並且散熱材料面積的需求量是燃油車數十倍，因此看好電動車未來成長的驅動下，公司有信心將散熱材料業績進一步推昇，未來的具體成長足以期待。