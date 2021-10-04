善行「藝」舉 陸府植深館舉辦柯適中義賣畫展

南投知名藝術家柯適中今年秋季將在陸府植深館舉辦《埔里基督教醫院柯適中義賣展覽》，義賣作品共計20幅都是柯適中近期創作、首次對外公開的風景水彩畫作，而義賣所得將全數捐贈予埔里基督教醫院經費所用。

受到疫情影響，藝文展演活動大幅縮減，陸府生活美學教育基金會仍舊在此紛擾的期間，以多元管道讓藝術持續美化人心。

為感念醫療單位在疫情期間對社會貢獻良多，陸府特別與藝術家柯適中合作舉辦義賣畫展，展出期間從10月16日至11月30日，所得款項全額捐贈予埔里基督教醫院作為「長期照護教學大樓」計畫。

在防疫需求與過往善心民眾熱烈響應的平衡考量下，將開放限量席次讓一般民眾網路預約報名，讓更多人可以共襄善舉。

柯適中自2015年開始，便透過寫生作品義賣作公益，今年特別移師台中陸府植深館，展出義賣的水彩寫生作品與油彩、動物雕塑作品。

值得一提的是，柯適中的作品在台灣藝壇享有盛名，在藝術拍賣場上也成為藝術愛好者競相收藏的作品，柯適中長期投注藝術教育與慈善不遺餘力，此次義賣作品的價格，讓藝術界人士直呼好佛心，行善又能收藏藝術畫作的機會非常難得。

此次展覽，除了柯適中老師的作品外，另邀請同為南投藝術家，共同有著對台灣 「風」、「土」深厚情誼的洪晧倫老師，一起為埔里基督教醫院放送愛心。

包括兩幅作品與11月13日、14日舉辦多場《土地顏料帆布包公益工作坊》活動，取之自然並師法自然的敬天愛物創作分享，將帶領大家親身體驗土壤、礦石顏料萃取研磨、到手繪帆布包教學。其中也有親子場次，讓美學教育從小開始。

埔里基督教醫院在921大地震後，成立「愚人之友社會福利慈善基金會」到山區服務長輩，發現很多年輕人離鄉到外地工作，山地偏鄉老人失去照顧，老化及延伸的問題比想像中嚴重。

3年前開始籌備「長期照護教學大樓」興建計畫，並把長期照護結合教學，讓南投鄉民留鄉就業解決部落長輩的照顧問題，同時幫助自家長輩能成功在地老化。

埔基服務的地域範圍遠超過都會區的醫院，且山地醫療的人力、設備資源非常缺乏，是促成此次陸府與藝術家柯適中義賣合作的契因。