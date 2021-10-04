內科房價不是最貴的！這處科技園區房價全台稱王

受惠台積電（2330）設廠議題，南科周邊房市喊得震天價響，台灣房屋趨勢中心統計實價指出，台北三個都會型科學園區不惶多讓，房價持續走高，其中南港軟體園區站周邊近三年上漲16%，均價72.2萬，超越內科的西湖商圈平均單價71萬。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，科技產業是台灣重要的經濟發展命脈，科學園區增加就業機會，帶動周邊居住需求，且在科技業高薪族支撐的效益下，園區周邊的房市漲幅也更加鮮明。

三大都會型園區中，發展最早的內科，周邊供給以屋齡稍高的公寓華廈為主，新大樓不多，偏好新大樓消費者，多轉往大直或南港（2101）一帶；南軟周邊的豪宅集中度高，五年內新大樓不乏七、八字頭交易，因此成為全台均價最貴的科技園區。

台灣房屋南港經貿園區加盟店店東江東陽表示，南港除因東區門戶計畫，吸引許多指標建商獵地插旗推案，還有南港三井LaLaport商場、全聯旗艦店、台北流行音樂中心、國家生技研究園區等陸續推出，加上四鐵共構，讓買方看好未來前景，也帶動房市看漲。

目前區域2~3房加車位總價3000~4000萬元最受買方青睞；區內房價相對親民的「中研院生活圈」，套房總價1千萬元左右、2~3房電梯大樓則要1500~2000萬元，越靠近捷運站的公寓，單價也已經上看5、6字頭。

發展最早的內湖科技園區，鄰近商圈已發展完整，且有捷運文湖線網絡串聯大安、信義區，讓內科通勤族可以轉乘至西湖站及港墘站，捷運最終可延伸往南港軟體園區，而捷運西湖及港墘站，因房價早已補漲，因此近三年價格穩定，沒有太大變化。住宅均價維持6、7字頭行情，但區段少見的新穎豪宅，則不乏9字頭以上身價，因此區段價格落差頗大。

房價最親民的是鄰近北士科的社子生活圈，均價42.4萬元。