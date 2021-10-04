元大金控攜手元大銀行 捐贈彰化偏鄉國小愛心物資

元大金控長期深耕社會公益，積極參與各項教育、公益活動，並透過各地營運據點為核心，深入與社區互動。今(4)日元大金控攜手子公司元大銀行捐贈愛心物資給彰化縣社頭鄉清水國小，由校長蕭睿瑜及校友會理事長蕭文龍代表接受物資。元大金控堅守「改變的力量，從關懷開始」的信念，希望這份來自企業的愛，能陪伴偏鄉學童在求學路上繼續茁壯與成長。

蕭睿瑜特別感謝元大金控集團，期勉孩子們學會心懷感恩、惜福，將來有能力也能為社會付出及奉獻心力，企業熱心的助學培育，對學校老師而言是強而有力的後盾。

元大金控以成為國際永續標竿企業為目標，以聯合國永續發展目標(SDGs)為藍圖，將ESG(環境、社會參與、公司治理)理念融入企業文化與營運策略中，在社會參與面向中，將持續關懷社區、助學培育協助青年自立，透過資源投入並帶來切實的改變，建構健全社會，發揮金融機構正向影響力，具體實踐企業社會責任。