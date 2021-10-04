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雲品再添委託經營案 烏來紅河谷園區2022年投入營運

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
烏來紅河谷園區擁七大溫泉別墅與戶外宴會場域，預計2022年投入營運。圖/雲品提供
烏來紅河谷園區擁七大溫泉別墅與戶外宴會場域，預計2022年投入營運。圖/雲品提供

雲品國際（2748）今（4）日宣布，將受委託進行新北烏來紅河谷園區規劃及營運管理，這也是繼淡水嘉盧、桃園皇家薇庭、台中寶元紀、台東紅葉谷後，雲品國際的第五處委託經營案，並將委託營運的項目從宴會事業擴大到住宿、餐廳及園區等物業管理上，園區預計於2022年第3季正式投入營運，未來將能擴大雲品的營運動能。

雲品國際總經理丁原偉表示，疫情這段時間有許多精緻且特殊的場地業主與雲品洽談委託經營案，希望能在市場洗牌這段過渡期中開始布局高端餐旅事業，雲品從私人別墅、宴會廳、溫泉園區的委託案後，正式跨足到的精緻高端的旅宿物業管理，透過雲品所擁有的知識財與經營管理能力，能促成與場地業主的雙贏，也能夠將獲利與更多的場地業主分享。

君品Collection受艾順資產管理有限公司所委託經營的「烏來紅河谷園區」，基地面積占6292坪，位在新北市烏來區加九寮溪及南勢溪交會處，溪水沁涼透澈，乾淨無汙染，溪畔岩石因受切割與擠壓形成高數公尺並傾斜45度的巨石，有「小太魯閣」的美譽。

園區規劃有7間溫泉別墅群，並運用天然石材與木材搭配出舒適且豪華的室內風格，呈現出獨棟Villa的靜謐與奢華，客房採用大型落地玻璃，巧妙迎入室內外空間的景緻，可以體會到貼近大自然的氣息，每間客房均設有專屬溫泉浴池，可恣意享受著雪山山脈底下熱氣泉湧的烏來溫泉，完美融合奢華的住宿氛圍及當地自然質樸原始的森林氣息。

園區中宴會餐飲的營運項目則搭建擁有通透外觀的戶外宴會帳篷，有如座駐落於烏來河谷草地上的通透建築，擁有自然採光與純白空間設計，在室內便能感受四季的變化，園區內設有自有農地與櫻花樹，能夠享受悠靜的田園風光與櫻花樹下的證婚儀式，並與四周的山勢與河谷凝望，保留了紅河谷中最寶貴的景觀元素。

雲品 烏來 溫泉

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