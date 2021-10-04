溫管法修法年底能送立法院？ 環署：沒把握

全世界力拚減碳，不過我國《溫室氣體減量及管理法》修法牛步，環保署長張子敬今（4）日在立法院表示，預計10月底前會預告草案，對於立委蔣萬安詢問有沒有辦法今年底前送立法院，張子敬表示，「沒有把握。」

溫管法修法自去年底拋出修法方向後，至今只聞樓梯響，立法院衛環委員會今日邀請環保署等部會報告溫管法修法進度及歐盟CBAM對產業影響。

環保署指出，溫管法修法作業啟動後，陸續與鋼鐵、光電半導體、水泥等產業舉辦16場民間座談會，目前修法有五大方向。

第一是修正法規名稱為《氣候變遷因應法》，兼顧減量及調適；第二則是明確將2050淨零碳排目標入法；第三則是提高氣候治理層級；第四為建構具科學基礎的氣候變遷情景，整合調適方案；第五是徵收碳費專款專用，形成減碳經濟誘因。

其中在碳費徵收方面，環保署表示，將增訂對國內排放源徵收碳費，並將收入專款用於溫室氣體減量、發展低碳與負排放技術及產業補助、獎勵等，此外也會增訂對高碳含量的進口產品實施碳邊境調整機制相關規定，維持我國產業競爭力。

此外對於間接排放源，張子敬表示，在碳費的設計上，會從大的使用單位去徵收，不會隨電費徵收，使用多少電、創造多少排碳，就直接從使用單位去收。

民眾黨立委賴香伶質詢張子敬，目前碳費徵收要落在哪個範圍？是要收高還是收低？是不是比照日本、新加坡接近每噸3元美金？張子敬對此表示，這些都還在討論當中，尚未定案。

賴香伶抨擊，已經開過16場座談會，碳費費率仍沒有結論，呼籲環保署不要繼續猶抱琵琶半遮面、千呼萬喚始「不」出來，應該盡快有個答案。

至於費率、徵收對象等細節，環保署表示，待修法通過後會透過子法訂定，屆時會適世界趨勢發展及周邊國家狀況來通盤考量。