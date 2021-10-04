「想輕鬆點」黃茂雄深夜閃辭東元董事 要投入生技園區

東元電機3日深夜發布重大訊息，公告法人董事改派代表人，原東和國際投資代表人黃茂雄(世正開發公司董事長)，改派黃呈琮(森業營造董事長)，自10月1日起生效。

黃茂雄對不續任東元董事一職，輕鬆表示，「是個人希望能夠輕鬆一點」，同時，有感於7月剛選出的新任董事會運作已相當順暢，在邱純枝董事長的領導下，非常放心，「十多年前我就已經將董事長的職務交棒給劉兆凱副會長，現在卸下董事一職，真的不是什麼大事，不用浪費社會太多關注」。黃茂雄進一步表示，原本新一屆董事會成立之前，就曾有打算，若董事會運作順利，即不再續任。至於未來個人規劃，黃茂雄指出，會繼續投入集團的資產管理與投資事業，為東元集團盡綿薄之力，也會做得非常愉快。

邱純枝表示，十分感謝黃茂雄過去對東元的全心付出，締造東元集團多項里程碑，也造就東元在全球的傲人成績和品牌價值，「黃茂雄先生離開董事會對東元集團實為一大損失，但尊重他的個人生涯規劃，」未來也希望黃前董事能繼續在集團其他事業群，尤其是資產開發、生技園區開發，引領台灣生技相關產業邁向高峰。

東元電機表示，黃茂雄先生對東元電機貢獻卓著，自1991年接任董事長，任內完成購併東元西屋馬達公司，使東元電機站穩北美市場，晉升全球工業馬達頂尖大廠。黃茂雄在東元董事長任內也奠定東元國際化、多元化的發展基礎，更參與國家建設，包括台灣高速鐵路、全民健保IC卡、南港軟體園區、和投資承做國道高速公路電子收費系統等。黃茂雄於2007年將董事長一職交棒給劉兆凱先生，但仍擔任東元電機董事，長期為集團發展貢獻心力。