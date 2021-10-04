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雲品受託管理烏來紅河谷園區 2022年投入營運

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
烏來紅河谷園區擁七大溫泉別墅與戶外宴會場域，將於2022年投入營運 。圖／業者提供
烏來紅河谷園區擁七大溫泉別墅與戶外宴會場域，將於2022年投入營運 。圖／業者提供

雲品國際（2748）宣布，將受委託進行新北烏來紅河谷園區規劃及營運管理，這也是繼淡水嘉盧、桃園皇家薇庭、台中寶元紀、台東紅葉谷後，雲品國際的第五處委託經營案，並將委託營運的項目從宴會事業擴大到住宿、餐廳及園區等物業管理上，未來將能擴大雲品的營運動能。

雲品國際總經理丁原偉表示，疫情時間有許多精緻且特殊的場地業主與雲品洽談委託經營案，希望能在市場洗牌這段過渡期中開始布局高端餐旅事業，雲品從私人別墅、宴會廳、溫泉園區的委託案後，正式跨足到的精緻高端的旅宿物業管理，透過雲品所擁有的知識財與經營管理能力，能促成與場地業主的雙贏，也能夠將獲利與更多的場地業主分享。

丁原偉說，君品Collection受艾順資產管理有限公司所委託經營的「烏來紅河谷園區」，基地面積占6292坪，位在新北市烏來區加九寮溪及南勢溪交會處，溪水沁涼透澈，乾淨無汙染，溪畔岩石因受切割與擠壓形成高數公尺並傾斜45度的巨石，有「小太魯閣」的美譽。

丁原偉也說，園區預計於2022年第三季正式投入營運，將提供給更多消費者及旅客更獨特的消費體驗，也讓更多業主與地主能夠將有潛力的物業或園區安心交付給雲品國際所經營管理。

雲品 烏來

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