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台泥獲選亞洲最佳企業雇主 啟動多元敏捷工時計畫

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導
台泥獲選2021亞洲最佳企業雇主。（記者曾仁凱／攝影）
台泥獲選2021亞洲最佳企業雇主。（記者曾仁凱／攝影）

台泥（1101）為營造更友善的職場環境，宣布10月起啟動全新的「多元敏捷工時計畫」（Hybrid Agility to Work），新增「安薪照顧假」、「居家辦公模式」、「跨國時差班別」等福利，讓同仁追求事業發展的同時也能安心照顧家庭，與企業共同成長。

根據亞洲權威人力資源雜誌HR Asia最新揭曉的「2021亞洲最佳企業雇主」得獎名單，台泥今年首次參與評選即獲殊榮。

台泥董事長張安平表示，人類的文明從彼此互相照顧開始。HR Asia Awards評估項目包括企業文化、領導效能、學習與發展、績效管理、職涯發展和薪酬與福利等，其中台泥在「企業文化暨組織發展性」、「員工認同感」及「團隊意識及參與」等項目表現突出，顯示台泥長期以來重視人才培育、打造和諧友善的工作環境之企業理念與努力獲得肯定。

台泥今年邁向第75年，為提供同仁更好的照顧、今年首創退休雙軌制，加倍提撥持股信託和醫療保險福利，加碼提供生育補助和獎勵金。

面對疫情，台泥以最高規格防疫，在5月國內宣布疫情三級警戒前，台泥就率先啟動居家上班機制，保護員工免於病毒威脅。考量後疫情時代仍籠罩風險及不確定性，台泥宣布10月起啟動更靈活、且能真正幫助員工兼顧家庭與工作的「多元敏捷工時計畫」。

台泥員工享有勞基法規定以外的3天有薪家庭照顧假，能更安心地處理緊急事務。若家中長輩或年幼子女有特殊照護需求，員工也可申請部分工時採居家上班型態。

此外台泥持續邁向國際化，目前已進軍歐亞，以荷蘭阿姆斯特丹為歐洲營運中心，放眼歐洲、非洲及中東市場。配合全球營運零時差，集團員工若遇到跨時區上班，得以善用「跨國時差班別」福利，彈性調整個人作息。

台泥 疫情 工時

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