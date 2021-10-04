黃茂雄退出東元董事會 轉向集團資產管理與投資事業

黃茂雄退出東元（1504）董事會，表示將把重心移轉投入東元集團的資產管理與投資事業。並期許希望東元未來，不只是跟上時代，更希望能夠領導時代，持續創新，為股東、員工、和社會創造更高的企業價值。

東元電機（1504）昨（3）日深夜發佈重大訊息，公告法人董事改派代表人，原東和國際投資股份有限公司代表人黃茂雄（世正開發公司董事長），改派黃呈琮（森業營造董事長）為代表人，自10月1日起生效。

東元電機表示，黃茂雄先生對東元電機貢獻卓著，自1991年接任董事長，在任內完成購併東元西屋馬達公司，使東元電機站穩北美市場，晉升全球工業馬達頂尖大廠。

黃茂雄在東元董事長任內也奠定了東元集團國際化、多元化的發展基礎，更參與國家建設，包括台灣高速鐵路、全民健保IC卡、南港軟體園區、和投資承做國道『高速公路電子收費系統』等。

黃茂雄於2007年將董事長一職交棒給劉兆凱先生，但仍擔任東元電機董事，長期為集團發展貢獻心力。

針對黃茂雄不再擔任東元電機董事會的法人董事，東元董事長邱純枝表示，十分感謝黃茂雄先生過去數十年對東元的全心付出，締造了東元集團多項里程碑，也造就了東元在全球的傲人成績和品牌價值。她說，黃茂雄先生離開董事會對東元集團實為一大損失，但尊重他的個人生涯規劃，未來也希望黃前董事能繼續在集團其他事業群，尤其是資產開發、生技園區開發，持續為東元溢注成長，開創佳績，也引領台灣生技相關產業邁向高峰。

黃茂雄則對不續任東元董事一職，輕鬆表示，是個人希望能夠「輕鬆一點」。同時，有感於7月剛選出的新任董事會運作已相當順暢，在邱董事長的領導之下，非常放心。他說：「十多年前我就已經將董事長的職務交棒給劉兆凱副會長，現在卸下董事一職，真的不是什麼大事，不用浪費社會太多關注」。

黃茂雄指出，原本新一屆董事會成立之前，就曾經規劃，若董事會運作順利，即不再續任。至於未來個人規劃，黃茂雄指出，會繼續投入集團的資產管理與投資事業，為東元集團盡綿薄之力，也會做得非常愉快。

對東元未來發展方面，黃茂雄說，期待目前的董事會所有成員，均能發揮其所長，為集團貢獻心力。現在有許多新時代的發展，例如碳中和等等，希望東元不只是跟上時代，更希望能夠領導時代，持續創新，為股東、員工、和社會創造更高的企業價值。