中國能耗雙控 凱基投顧：原物料及綠能將成贏家

中國大陸今年加強落實「能耗雙控」的能源消耗總量與強度雙控政策，地方政府加強監管，尤其廣東與江蘇無預警限電，影響範圍開始擴散。凱基投顧指出，該政策對台廠電子供應鏈將有短期衝擊，也顯示中國能源轉型勢在必行，將帶來綠能發電、電動車、儲能等產業長期商機。

凱基投顧表示，「能耗雙控」對整體產業的短期影響有四大重點需注意，第一點是高耗能產業將因減產導致報價調漲，而調漲足以彌補減產損失，台廠的塑化、鋼鐵、造紙將受惠；其次是電子供應鏈將有短期停工衝擊，包含零組件、PCB、被動元件、散熱、電源等；實際影響需視限電政策時程，以及業者本身庫存及產能調配的因應策略。而主要產能在大陸之外的銅箔有潛在轉單題材；對水泥、成衣、製鞋等傳統產業的台廠影響則偏中性。

在「能耗雙控」長期結構性影響面，凱基投顧表示，大陸製造業將加速外移至東南亞或返回台灣，延續美中貿易戰後的全球供應鏈重組趨勢，對提早布局東南亞的廠商將優先受惠；塑化、鋼鐵、造紙等高耗能產業將受到長期減產限制，導致供需長期扭曲並支持報價欲小不易；最後則是大陸為達到2060年碳中和目標，將對綠能發電、電動車、儲能產業帶來長線商機。