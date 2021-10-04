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還有機會！相揪桃園2天1夜遊補助7百 再加碼1.5萬名
桃園市政府為振興觀光旅遊，10月推出「相揪來桃園」團體旅遊方案，來桃園2天1夜旅客每人補助700元，意外受旅行社及民眾青睞，市府觀旅局長楊勝評今天上午表示，該案超過600團申請，限額1.5萬個名額早早額滿，市長鄭文燦指示下，決定配合五倍券發放推出該方案2.0版，再加碼補助1.5萬個名額，補助旅遊至今年12月底。
市府觀旅局推出相揪來桃園團體旅遊案，歡迎全國民眾向各大旅行社洽訂桃園2天1夜遊行程，團體來桃園玩一趟，旅客每人補助700元優惠，楊勝評說，隨疫情緩解，來桃園玩2天住1晚團體行每人補助700元優惠誘因大，1.5萬個名額很快被旅行社搶光。
桃園景點多、風景美麗，北橫旅遊線石門水庫、慈湖、角板山、小烏來，濱海旅遊線竹圍、永安漁港，加上大溪老街、觀光工廠、休閒農場、虎頭山風景區、青埔旅遊吸客，相揪來桃園方案之外，市府接著推出「桃園金牌好遊」免費遊程送你玩、「加倍愛桃園」景點買1送1方案，要讓全國民眾來桃園旅遊、體驗。
楊勝評表示，「桃園金牌好遊」免費遊程送你玩徵選活動，旅行社規畫主題遊程參賽，總共入選15條旅遊線，每線補助10萬元，10月15日公布民眾票選結果，參與票選者有機會抽中免費遊程體驗，另推出「加倍愛桃園」景點買1送1方案，3萬個名額，每周一上午9時起上網登錄、周二抽籤，已93萬人登錄，中籤民眾可享「2人同行1人免費」優惠，至名額用罄為止，包括景點、觀光工廠、休閒農場、影城等，石門水庫推4條路線、龍潭大池推出天鵝船遊湖租1船送1船優惠，將帶動桃園旅遊。
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