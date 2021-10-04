台灣銀髮產業協會調查：次世代銀髮族居住有四大特徵

台灣銀髮產業協會舉辦《2021銀髮產業趨勢調查—未來10大安居設計》成果發表會，由25家跨產業鎖定55~65歲尚未退休之準銀髮族群的調查研究。根據調查，這群準退休族群對於自己老後的生活有四大特徵，包括：一，未來需要社會性支援；二、不停下腳步的奔跑人生；三、與新科技共同進步；四、持續為社會貢獻力量。

台灣銀髮產業協會理事長李宗勇表示，社會正在持續變老當中，未來的五年內，台灣65歲以上的長者將達到人口比例的五分之一，如何回應超高齡社會的需求與面對這樣的社會挑戰實是迫在眉睫。

呼應全球正在提倡的「Aging in place（在地養老）」概念，台灣銀髮產業協會聯手意集設計、東方線上策畫「銀髮產業未來10大安居設計趨勢調查」，並且邀請國泰人壽、資誠聯合會計師事務所、普華商務法律事務所、將捷建設、中化銀髮事業共同提出。

在這項調查中，藉由掃描全球跨領域的銀髮住居與新興生活型態的樣貌，找出「安居」四大關鍵面向：空間環境、整合服務、社群參與、自我成長，接著再透過跨足銀髮產業、產品與科技研發、趨勢研究與第一線銀髮服務的25家跨界專家共創，並與一群有收入及社會連結度高的未退休準銀髮族，年齡介於55~65歲之間進行對接，瞭解對於未來安居的需求、期待和未被滿足之處，提出【台灣準銀髮族的四大特徵】與【銀髮市場未來安居設計的10大趨勢】

首先在空間環境：未來準銀髮族群不僅對於屋內加裝強化安全性的設施意願高達79%，甚至對於住宅周邊公共空間能更利於年長者行動，確保日常活動安全的重視度高達87.7%。

另一項數據，70.5%想要有個人獨立空間。原來準銀髮族對於獨立空間的渴望不亞於年輕人。因此，這些自由行動派、渴望獨立空間、極重視安全的一群準銀髮族，生活場域更重視走出屋外，銀髮友善社區環境成為重要課題。

其次在整合服務：呼聲最高的是「社區支援」，全台逾八成準銀髮族希望目前社區支援體系可以再增強。無論是即時通報應變機制、整合健康照護與社會福利的服務系統，或是更多類型的社區公共空間，都是準銀髮族期待的。因此社區照護網絡佈建看來勢在必行。

第三是社群參與：全台逾七成準銀髮族有意願參加多元團體活動，以及有意願向年輕朋友傳承經驗、世代交流。尤其是61-65歲約有八成比例，高於55-60歲僅七成；若區分地區，可發現宜花東地區的意願極高(近九成)，北北基與高屏這兩大地區的準銀準髮族意願最低、僅六成多。

在這項調查中發現，社群參與意願最高的準銀髮族在61-65歲、宜花東地區；但對於非家人青銀共居還要再等等，僅有47%願意嘗試。

第四在自我成長：追求個人成長的指標全台約八成，更勝於社會參與指標近七成。準銀髮族希望強化數位能力80.3%、學習探索新事物82.5%、79.0%貢獻所學所能。於是，有八成準銀髮族，秉持活到老學到老，也希望貢獻自己所學所能。

這次調查報告中的另一項重要發現，在科技使用相關指標，全台逾七成~八成的未來準銀髮族，對於健康管理與生活照護十分仰賴新科技，讓自己活得更為便利與健康，並且他們會持續地強化自己在數位科技上的能力。

另外，調查也歸類出未來10大安居設計趨勢，包括：

趨勢１.有意願選擇更為友善的住居環境，改裝、換購、移居均為可能選項。

趨勢２. 居住環境便利性與安全性為主要需求，主動偵測設備裝置接受意願高。

趨勢３.空間自主，彈性化與獨立性的居住空間，節能、環保設計接受意願高。

趨勢４.多樣化生活服務讓未來日常生活更便利，生活服務媒合平台滿足不同需求。

趨勢５.穿戴裝置、遠距醫療等接受意願高，個人化健康照護諮詢服務需求高。

趨勢６.社區為未來生活不可或缺的夥伴，打造更多元社區互動空間與模式很重要。

趨勢７. 實體活動、數位工具來擴大人際互動，網路社群認識更多朋友。

趨勢８.期待與年輕世代有更多互動與交流，但青銀共居的生活模式再等等。

趨勢９.透過志工與職場工作持續參與社會，持續為社會貢獻個人的能力。

趨勢10.生活就是要不斷學習與探索新事物，希望個人能力與價值受到肯定。