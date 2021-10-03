自有品牌與代理並進 晶鑽生醫第四季營收注入新動能

次世代醫學美容科技領導廠商晶鑽生醫舉辦自有品牌「MIRACLE THREAD提美拉外科用可吸收性縫線」全品項線雕線材，以及全台獨家代理唯一兼具緊膚與溶脂的「寇斯特優緹偲第三代超音波探頭」新品上市發表會，隨著二大醫材產品線的正式到位，可望為晶鑽生醫營運開啟新一波成長動能。

晶鑽生醫總經理謝佳憲表示，自有品牌「MIRACLE THREAD提美拉」線雕線材今年4月獲TFDA同意核准新增醫材規格並延長保存期限，搭配既有的「玫瑰線」，再推出「寶寶線」、「鳳凰線」，大幅提升臨床應用的廣度與深度。

謝佳憲指出，三種產品相互搭配使用，可針對不同年齡、不同肌膚狀況，客製化設計更貼近人體結構的線雕療程，全方位升級「緊實拉提」、「淡化細紋」、「刺激膠原蛋白增生」等三大體驗，且維持時間更持久。

此外，晶鑽生醫於三年前即率先取得台灣獨家代理韓國原廠寇斯特（KORUST）的優緹偲第三代超音波系統，做為臉部拉提的療程選項，而搭配該儀器使用的身體用優緹偲第三代超音波探頭也於今年6月正式取得TFDA醫療器材銷售許可。

謝佳憲說，這適用於腹部脂肪厚度超過2.5公分且BMI小於30kg/m2患者，拓展該音波治療儀的應用市場從臉部拉提，延伸到溶解身體脂肪並達緊實雕塑效果，根據臨床研究，優緹偲第三代超音波探頭能有效消除腹圍平均約2公分，獲醫美業界譽為「戰斧探頭」。

維格醫美集團董事長林銘德認為，「提美拉」與「戰斧探頭」的上市，為國內醫美微整形市場揭開二大關鍵發展趨勢，一是台灣自主研發技術在醫美科技領域取得成功與重視；一是非侵入式療程已成微整形市場主流趨勢。

林銘德表示，其中「提美拉」線材挾台灣自主創新技術不僅成功打破原本進口線材壟斷市場，這次上市的新品補強了現有產品的缺口且達到更佳效果，料將帶動線雕技術的升級，以及提升市場接受度與滿意度，相信可取代傳統的整形外科手術。

淨妍醫美集團醫務總監陳宏政也指出，根據集團內部的調查顯示，近五年的來客數成長率達166%、平均客單價有增加趨勢，且音波拉提是前五大熱門療程之一，顯示台灣醫美市場看似競爭激烈，但仍具有相當大的成長潛力，未來產業發趨勢之一應在如何擴大落實自主研發技術，打造國際級本土自有品牌，台灣有厚實的精密製造基礎，若能結合醫師的專業技術與臨床經驗，相信不僅可開創台灣醫美產業高附加價值，甚至可超越日、韓，在全球醫美市場占有一席之地。

謝佳憲強調，現代醫學美容導入線雕技術或其他非侵入技術，在台灣才正在興起，需要快速且大量培訓醫師的專業技術與經驗，晶鑽生醫將致力扮演上游材料供應與技術整合的平台，共同開拓市場商機。

在營運策略方面，謝佳憲說，晶鑽生醫將以發展自有品牌為主、代理為輔，未來「提美拉」除搶攻國內市場外，更將積極布局海外市場，優緹偲音波治療儀則專注國內醫美商機，透過自有品牌與代理的雙軌併進，今年將是晶鑽生醫營運邁向快速成長的關鍵元年，有機會於第四季逐步展現新品上市對公司的營收挹注效益。