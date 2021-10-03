非IT業務助攻 西勝第3季營收微幅季增0.3%

NB電池模組廠西勝國際（3625）受消費市場對NB之需求有所震盪影響，導致9月營收回檔、月減15.2%，但因非IT業務持續成長，帶動第3季業績較上季持平、季增0.3%，展望後市，西勝樂觀表示，雖然消費市場對NB之需求有所震盪，但電動自行車等ODM產品出貨如預期持續成長。

西勝公告今年9月份合併營收1.95億元，月減15.2%、年增12.6%；西勝今年第3季營收6.24億元，季增0.3%、年增4%；累計西勝今年前三季營收18.05億元，年增13%。

展望後市，西勝樂觀表示，雖然消費市場對NB之需求有所震盪，但電動自行車等ODM產品出貨如預期持續成長。

西勝今年上半年受惠疫情帶來的筆電需求激增，尤其Chromebook挹注良多，下半年除了進入傳統筆電旺季之外，非IT業務也開始大量貢獻。

隨著西勝戰略夥伴兼大客戶品睿綠能（ottobike）電動車新品於第3季陸續在國際與台灣上市，帶動西勝非IT訂單持續成長。

品睿目前產品線涵蓋電動機車、電動自行車，電動車產品於今年第3季陸續在國際與台灣上市，預期首階段將在歐洲，而第4季在台灣也有產品上市。

隨著品睿新品上市，為其供應鋰電池模組解決方案的西勝非IT業務迎來旺季。西勝今年7月已與品睿簽訂為期三年的戰略採購協議，目標採購總量達24萬套電池模組。