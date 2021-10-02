農業微生物光合菌協會明成立 因應未來CPTPP農業挑戰

台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」CPTPP，因應未來對農業挑戰，農民努力提升農業栽培管理能力，充實本職學能，由栽種草莓農民李俊明發起的嘉義縣農業微生物光合菌教育發展協會，明天在大林鎮萬國戲院舉辦成立大會。

李俊明近年跟隨財團法人食品工業研究所廖麗玲博士，帶領團隊的腳步，長期推動微生物資材使用於田間不遺於力，他說，友善農業是農業趨勢，農業超前部署，農民組織團結力量大，因應未來加入CPTPP農業挑戰。

光合菌是自然界中常見微生物菌種，具有固氮、溶磷效果，可增強肥力，改善土壤，應用田間及養殖池中行之有年。食品所廖麗玲博士帶領的團隊為減輕農民資材成本，推動農民安全使用微生物於田間，除可改善植株健康及田間收成量外，更可降低農藥及化肥的使用量。

李俊明說，目前光合菌擴培訓練班培育的學員，在各縣市多達約2千名農民，對促進友善農業發展大有幫助。除擴培班教學，課後成立班級LINE群族，有專家及農民業師針對疑慮提供解答及建議，讓學員學習不間斷，促使大家使用微生物菌種的信心。