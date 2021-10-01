保險卓越獎 新安東京海上產險勇奪四大獎

兩年一次，由金融監督管理委員會及行政院消費者保護處擔任指導單位，財團法人保險事業發展中心籌劃主辦的第九屆台灣保險卓越獎今(1)日揭曉，在競爭激烈的眾多參賽作品中，新安東京海上產險榮獲人才培訓專案企畫金質獎、風險管理銀質獎、保戶服務專案企畫銀質獎、公益關懷專案企畫銀質獎等共四大卓越獎。

新安東京海上產險的保險專業及經營成果贏得評審委員肯定，表現搶眼，展現出經營團隊持續追求卓越，不斷創新發展的強烈企圖心，更以多元商品及精進服務協助社會大眾應對各項風險，讓客戶最珍貴的財產及人身擁有最心安的保障。

新安東京海上產險總經理林榮泰出席頒獎典禮時表示，成為專業且貼心的最佳產險公司，一直是新安東京海上產險服務的宗旨，新安東京海上產險優異的保險專業與經營成果來自於傑出的經營團隊，在「訓用合一」的策略下，修訂管理職能並推動「備位主管人才發展2.0」計畫，運用人才培訓方式，同時種下「讓創新成為習慣」的企業文化種子。

而精準掌握客戶需求與追求高度的客戶滿意，同時更是落實公平待客原則的基礎， 2019年初啟動「傾聽客戶之聲 打造服務精進」專案，透過匯聚來自四面八方的聲音，截至2020年底，已成功打造超過60項的服務精進機制及流程，涵蓋：客戶服務、投保作業、核保作業、理賠服務、友善服務及商品設計等環節，先替客戶早一步想到，搶先一步想到他們的需求並主動完成，提供給客戶有溫度的心安服務。

面對數位科技浪潮、接軌國際準則及氣候變遷等多元挑戰，新安東京海上產險秉持「風險管理科技化及國際化」的策略思維，結合日本大股東－東京海上集團之技術支持與經驗交流，準備接軌IFRS國際會計制度，導入科技進行預警及損害防阻，以實境實作進行營運持續管理之危機應變演練，建構可持續性的風險管理架構，有效控管可能面臨的各種風險，強化持續營運韌性，追求企業永續發展。

因應疫情大浪潮襲擊，新安東京海上產險在道路安全推廣上導入新型態的「分眾精準」數位傳播模式，並整合創建「道安公益聚落」，透過共享資源及互助合作下，倡議「平安回家的路 一個都不能少」，期盼共創促成交通事故「零重大傷亡」的願景。

隨著後疫情時代來臨，新安東京海上將持續結合現有經營優勢及數位保險科技，不斷推出創新優質商品及差異化服務，貫徹於「貼心的保戶服務、全心的風險管理、用心的人才培訓、善心的公益關懷」四大面向，以期提升企業整體的服務效能，並提供客戶更便捷、安心及穩定的金融保險服務。