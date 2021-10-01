精密一期訴訟案中市府一審勝訴 台開說上訴到底

台中市政府今(1)日表示，有關與台灣土地開發公司的「台中市精密機械科技創新園區一期」訴訟案，台中地方法院一審判決台中市政府勝訴，台開公司（2841）應返還結餘款17.1億餘元。

對此，台開公司表示，尚未收受法院正式判決，未能針對判決內容予以回應；但若未來正式收受不利判決時，為維護公司股東權益，將依法上訴到底。

台中市經發局表示，市府於民國87年與台開公司簽約，委託辦理精密機械科技創新園區一期開發案，開發期間台開公司違反雙方契約約定，擅自轉出結餘款。

市府為捍衛權益，於108年12月3日向台中地方法院提起民事訴訟，歷經近二年努力，終獲台中地方法院判決台中市府勝訴，台開公司應返還17億1,237萬4,807元結餘款。

經發局說明，為因應台中地區主領產業的機械業投資設廠用地需求，提供一處設施完善的高附加價值生產園區，市府委託台開公司進行精密一期開發案。但開發期間，台開公司違反雙方契約約定，擅自轉出結餘款。

依台中地方法院9月30日宣判結果，台開公司應返還中市府結餘款17.1億餘元，及自此判決確定翌日起至清償日止，按年息5%計算利息；並宣告市府於提供5億7,079萬1,602元供擔保後，得進行假執行。

經發局補充說，除精密一期開發案外，市府針對與台開公司的其他案件，如台中工業區二期護坡地、精密機械科技創新園區二期等案件，都已採取法律訴訟程序，將持續捍衛保障市府權益。