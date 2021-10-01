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無懼打炒房政策台中民眾搶買房！驚動市府要查蓄意哄抬

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市民眾今天排隊搶買11期新案，引起地政局重視，會同消保官到場聯合稽查是否有蓄意哄抬或重大違規。圖／台中市地政局提供
台中市民眾今天排隊搶買11期新案，引起地政局重視，會同消保官到場聯合稽查是否有蓄意哄抬或重大違規。圖／台中市地政局提供

央行9月24日宣布限縮房貸政策打「炒房」，台中市有民眾無懼打「炒房」政策下銀行升息的風險，今天排隊搶買台中11期新案，甚至2房產品僅靠「一張樓層表及平面圖」2小時內完銷。買房熱不但引起警察到場勸切，台中市地政局會同消保官在今天下午2時到場聯合稽查。台中市地政局說，如有蓄意哄抬或重大違規，將迅查嚴處。

根據最新實價登錄資料，台中市北屯區今年前八月的預售住宅大樓成交均價達每坪31.8萬元。現場排隊民眾表示，北屯崇德路上房價漲到每坪40萬元起跳，今天排隊的新建案開價還有「3字頭」，趕緊來看看。

台中市警局第五分局說明，警方在今天上午獲報現場大批民眾群聚恐違反防疫規範，以及有違規停車，立即到場了解，除了告誡銷售中心人員及現場民眾遵守防疫措施，包含配戴口罩、遵守社交距離等，並取締告發2件違規停車。

地政局說明，經查該建案在今年8月24日申請分設非常態營業處所，並委託代銷契約備查登記完成，預售屋資訊及買賣定型化契約備查在今年9月17日提出申請，今天會同消保官聯合稽查是否有蓄意哄抬或重大違規事項。

衛生局說明，市府目前並未接獲相關防疫計畫。依據衛生福利部今年9月21日修正因應第二級疫情警戒相關措施及裁罰規定，集會活動及社交聚會人數上限為室內80人，或室內超過80人但容留人數符合室內空間至少每人保持1.5米距離，室外300人。若集會活動不符上述條件，應提報防疫計畫報請地方主管機管機關核准後實施，或依目的事業主管機關防疫規定辦理。

台中市民眾今天排隊搶買11期新案，引起地政局重視，會同消保官到場聯合稽查是否有蓄意哄抬或重大違規。圖／台中市地政局提供
台中市民眾今天排隊搶買11期新案，引起地政局重視，會同消保官到場聯合稽查是否有蓄意哄抬或重大違規。圖／台中市地政局提供
台中市民眾今天排隊搶買11期新案，引起地政局重視，會同消保官到場聯合稽查是否有蓄意哄抬或重大違規。圖／台中市地政局提供
台中市民眾今天排隊搶買11期新案，引起地政局重視，會同消保官到場聯合稽查是否有蓄意哄抬或重大違規。圖／台中市地政局提供
台中市民眾今天排隊搶買11期新案，引起地政局重視，會同消保官到場聯合稽查是否有蓄意哄抬或重大違規。圖／台中市地政局提供
台中市民眾今天排隊搶買11期新案，引起地政局重視，會同消保官到場聯合稽查是否有蓄意哄抬或重大違規。圖／台中市地政局提供

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