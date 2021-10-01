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台苯董事改選持續過招 市場派獨董獲ISS支持

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

台苯（1310）將於10月14日召開股東臨時會，提前董事會改選，以林文淵為首的公司派，和股市聞人孫鐵漢為首的市場派持續過招。對外資投票意向具有影響力的ISS昨（9月30）日出具報告書，建議全體外資支持市場派提名的獨董人選張國欽。

對此，台苯公司派發布公告澄清說明，ISS最新出具的關鍵報告書，建議在10月14日台苯公司董事改選中，支持董事長林文淵、獨立董事簡金成、林郁昌及張國欽，其中除了張國欽，其他三位都是公司派提名的候選人。

至於ISS支持市場派提名的獨董人選張國欽，台苯表示，ISS一向主張公司經營需有不同聲音進行監督，屬公司治理之常態。

根據市場派提供的資料，由於現任獨董張國欽勇於揭弊告發台苯出售榮福涉利益輸送背信案，才獲得ISS支持；也因為榮福案涉及關係人交易，ISS報告書反對台苯解除競業禁止的規定。

觀察台苯目前的外資持股比例為10.58%，不算特別高。ISS對於兩派的董事提外人選其實都有支持，預料不致影響大局。

而台苯公司派與市場派雙方也持續委託書徵求大戰，據了解，目前三大委託書徵求通路商，市場派取得全通支持，公司派則掌握長龍和聯洲兩大系統。

台苯再度爆發經營之爭，本月中即將決戰的董事會改選，包括公司派和市場派雙方都足額提名。其中公司派董事提名名單包括現任董事長林文淵、副董事長陳柏元及董事王炯棻、李勝琛、陳建甫，春日機械（4544）董事長陳其泰、久陽精密（5011）董事長孫正強與榮剛（5009）執行副董李郁真。獨立董事提名候選人則有簡金成、黃瑞沐與林郁昌。

市場派孫鐵漢為主的安慶開發、開疆及勵興開發也足額提名，除了現任董事劉正元、徐定睿，還有朋程（8255）暨中美晶（5483）董事方豪、前華航工會理事長葛作亮、媒體名嘴彭華幹、竹路應用材料總經理孫榮康、黃采婕與趙興中。獨立董事提名候選人則有張國欽，以及陳建宏、蔡宜蓁等兩位律師。

台苯

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