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房市買氣回來了 9月六都買賣移轉棟數月增28%

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導
據六都公布的買賣移轉棟數，六都建物買賣移轉棟數總計2.1萬棟，月增28%但仍年減12%，9月移轉棟數已經逐漸從疫情的谷底走出。圖／聯合報系資料照片
據六都公布的買賣移轉棟數，六都建物買賣移轉棟數總計2.1萬棟，月增28%但仍年減12%，9月移轉棟數已經逐漸從疫情的谷底走出。圖／聯合報系資料照片

據六都公布的買賣移轉棟數，六都建物買賣移轉棟數總計2.1萬棟，月增28%但仍年減12%，9月移轉棟數已經逐漸從疫情的谷底走出，但北部的移轉數據仍尚未完全擺脫疫情干擾，雙北、桃園、台中仍年減14%~21%，不過受疫情影響較小的台南與高雄，則是已經超越去年同期的水準，年增4%~5%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，不動產交易手續繁複，從簽約、貸款到辦理完移轉登記，需要一個月到一個半月左右的時間，因此9月統計的建物買賣移轉登記件數，大概是7月下旬到8月的買賣個案，由於近月市場景氣已經擺脫疫情轉折向上，9月的移轉數據並無法及時反映當前的熱絡市況，預料後續的移轉棟數仍會持續走強。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，雖然房地合一2.0上路，但營建人力、原料均漲的議題及資金豐沛的帶動下，投資方及置產族鎖定未來具有成長空間的相對低價區，故具有科技業話題的南部成為房市明星。

郎美囡分析，今年8月份買賣移轉棟數反應疫情爆發後的市場緊縮，不過9月立即反彈，南部受惠科技業帶動交易暢旺，高雄市三民區、前金區及台南市善化區、仁德區9月移轉棟數都大增，甚至台北市疫情爆發的重災區萬華，9月份移轉棟數與8月相比也增加6成，顯示市場信心強化，買盤大舉出籠，且價格逐漸走高之際，相對低價區更獲買方青睞。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，防疫三級警戒自5月下旬開始、7月下旬結束，由於交易的行政流程約需1個月，所以6~8月的買賣移轉都受三級警戒影響，基期相對低；但7月下旬防疫降級後，市場熱度迅速回溫，且隨著疫苗施打普及率越來越高，民眾第三季的購屋信心跟著上升，先前因疫情遞延的買氣遂陸續出籠，帶動了9月的買賣移轉表現。

據六都公布的買賣移轉棟數，六都建物買賣移轉棟數總計2.1萬棟，月增28%但仍年減12%，9月移轉棟數已經逐漸從疫情的谷底走出。圖／台灣房屋提供
據六都公布的買賣移轉棟數，六都建物買賣移轉棟數總計2.1萬棟，月增28%但仍年減12%，9月移轉棟數已經逐漸從疫情的谷底走出。圖／台灣房屋提供

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